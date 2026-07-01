Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύουν το 57,3% του συνόλου των εξαγωγών του κλάδου.

Οι εξαγωγές της τουρκικής αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας προς τις χώρες του ΝΑΤΟ αυξήθηκαν σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, υπογραμμίζοντας τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο του κλάδου στο εμπόριο της Τουρκίας με τις συμμαχικές χώρες.

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα, στοιχεία που συγκέντρωσε το πρακτορείο Anadolu δείχνουν αξιοσημείωτη αύξηση στις εξαγωγές του κλάδου.

Οι εξαγωγές της τουρκικής αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 47,1% σε ετήσια βάση κατά το δωδεκάμηνο από την 1η Ιουνίου 2025 έως τις 31 Μαΐου 2026, φτάνοντας τα 10,9 δισ. δολάρια, έναντι 7,4 δισ. δολαρίων το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στην κορυφή των εξαγωγών

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τουρκικά προϊόντα άμυνας και αεροδιαστημικής εξήχθησαν σε 178 χώρες, με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών του κλάδου.

Οι εξαγωγές προς τις χώρες του ΝΑΤΟ ανήλθαν σε 6,2 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 57,3% του συνόλου των εξαγωγών.

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Οι τρεις κορυφαίοι προορισμοί για τις τουρκικές εξαγωγές στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής ήταν επίσης σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, γεγονός που αντανακλά τη διεύρυνση της συνεργασίας της Τουρκίας με τους συμμάχους της στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η αύξηση των εξαγωγών υποστηρίχθηκε από διεθνείς επαφές, διμερείς συναντήσεις και διπλωματία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που υλοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό της Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών της Τουρκίας.

Οι προσπάθειες αυτές ενίσχυσαν την προβολή των τουρκικών εταιρειών στις διεθνείς αγορές και συνέβαλαν στη δημιουργία νέων ευκαιριών συνεργασίας και εξαγωγών.

Σύμφωνα με το Anadolu, η Τουρκία έχει ενισχύσει τη θέση της όχι μόνο ως προμηθευτής αμυντικών προϊόντων, αλλά και ως χώρα που αναπτύσσει τεχνολογία, δημιουργεί μοντέλα συμπαραγωγής και οικοδομεί μακροχρόνιες συνεργασίες με τους συμμάχους της.

Εξαγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η αξία των εξαγωγών ανά κιλό στην τουρκική αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία διαμορφώθηκε στα 65,16 δολάρια.

Σε σύγκριση με τον συνολικό μέσο όρο των τουρκικών εξαγωγών, που ανέρχεται σε 1,62 δολάρια ανά κιλό, ο συγκεκριμένος κλάδος παράγει σχεδόν 40 φορές μεγαλύτερη αξία ανά κιλό, συμβάλλοντας σημαντικά στην τουρκική οικονομία.

Με πληροφορίες από Anadolu