Τέσσερα ερωτήματα του Γιώργου Νικητιάδη προς την κυβέρνηση με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη βιομηχανία που παρουσίασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες σχέδιο 7 αξόνων για τη βιομηχανία, όπου μεταξύ άλλων πληροφορούμαστε ότι περιλαμβάνεται και η ‘αναβάθμιση της λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας’», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ, για τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη βιομηχανία που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην Κυβερνητική Επιτροπή.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση πιστεύει μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η λειτουργία της «Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας». Αποτελεί ένα μέτρο αντίστοιχης αποτελεσματικότητας, με τον «θυμό» του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, ή με την μνημειώδη διαπίστωση του ότι, «η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέος κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού».

Ευελπιστούμε ότι τώρα επιτέλους που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου να κάνει όσα 7 χρόνια δεν έκανε ο συνονόματος του, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο «αδικεί» με την παραδοχή του, για μια χώρα που κυριαρχεί η ακρίβεια, το βαθύ κράτος, ο παλαιοκομματισμός, το ρουσφέτι. Μια χώρα που δεν έχει βιομηχανική πολιτική την οποία «επιτέλους» τώρα θα αποκτήσει», αναφέρει ο βουλευτής Δωδεκανήσου και υπευθύνου ΚΤΕ Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Και επειδή ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης έχει ξεπεράσει κάθε όριο, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει, γιατί επί 7 χρόνια δεν κατάφερε να προχωρήσει στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας σε μια πιο δικαιότερη και πιο βιώσιμη βάση, γιατί άφησε τις βιομηχανίες έρμαιο του καρτέλ της ενέργειας, γιατί άφησε τα βιομηχανικά πάρκα στο έλεος ενός fund και γιατί ακόμη και σήμερα μετά από τόσες θυσίες του ελληνικού λαού οι εισαγωγές παραμένουν σταθερά πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές.

Επιπροσθέτως, ως προς τις εξαγγελίες του ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει, γιατί το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία τελεί ακόμη «υπό ολοκλήρωση», η νέα στρατηγική – όπως την ονόμασαν - για τα επιχειρηματικά πάρκα και τους βιομηχανικούς λιμένες βρίσκεται ακόμη στα σχέδια, και η εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς σχεδιάζεται τώρα ακόμη. Σε ό,τι αφορά, δε, στον αναπτυξιακό νόμο, οφείλει να απαντήσει για ποιο λόγο επί 7 χρόνια έχουν διατεθεί τόσα λίγα χρήματα στην αγορά.

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Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την υιοθέτηση του ιταλικού προτύπου για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, την αναμόρφωση των ΒΙΠΕ, επιταχυνόμενες φορολογικές αποσβέσεις, τη δημιουργία Υπουργείου «Made in Greece», την καθιέρωση της «Angel Visa», με δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε επενδυτές που κατευθύνουν κεφάλαια στην έρευνα, την καινοτομία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις παραγωγικές ΜμΕ, αντί της κατεύθυνσης επενδύσεων στην αγορά ακινήτων που συνδέεται με τη Golden Visa. Επίσης προτείνουμε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία, τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και την ενοποίηση των δημόσιων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τέλος, καλούμε την Κυβέρνηση να απαντήσει με συγκεκριμένα στοιχεία: