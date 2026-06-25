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Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στον Ορχομενό Βοιωτίας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:30 σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 2 πεζοπόρα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό της αεροπυρόσβεσης.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης στην ΕΡΤ, πρόκειται για φωτιά που καίει σε περιοχή με πυκνή βλάστηση. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξοοες ως προς τη προσβασιμότητα, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και δεν επιτρέπει στα επίγεια μέσα να πλησιάσουν εύκολα. Παράλληλα, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2070142615815700570}

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Σημειώνεται ότι πριν την ενίσχυση, στο σημείο βρισκόντουσαν 36 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 6 εναέρια.

Δεύτερη φωτιά στον Ορχομενό σε ένα 24ωρο

Φωτιά είχε εκδηλωθεί πάλι στον Ορχομενό το μεσημέρι της Τετάρτης (24/06), απέναντι από τη Χαιρώνεια.

Περίπου στις 16:00 η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν δύο αεροσκάφη και ισάριθμα ελικόπτερα.