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Διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα: Σκηνές πανικού, κατέρρευσαν κτίρια - Φόβοι για 100.000 νεκρούς

Διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα: Σκηνές πανικού, κατέρρευσαν κτίρια - Φόβοι για 100.000 νεκρούς
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Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας.

Ώρες αγωνίας στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ.

Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο 28 χλμ. δυτικά της Μορόν, μιας περιοχής που βρίσκεται 168 χλμ από το Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε μια νέα δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών.

Υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση πολλών κτιρίων, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι εξαιρετικά υψηλός. Το USGS αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 10.000, αν και οι επίσημοι απολογισμοί των θυμάτων καταφθάνουν με αργούς ρυθμούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=tLqt7F650K8}

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε την ύπαρξη νεκρών και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εκατοντάδες διασώστες εργάζονται για τον εντοπισμό και τη διάσωση θυμάτων.

«Ζητούμε από τον πληθυσμό να παραμείνει ψύχραιμος και ενωμένος», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση. Η Ροντρίγκες ανέφερε ότι το κύριο αεροδρόμιο της χώρας έκλεισε αφού υπέστη «σοβαρές ζημιές», ενώ ανακοίνωσε ότι μετρό και τρένα έχουν ακινητοποιηθεί.

Σε νέες δηλώσεις της αργότερα η Ροντρίγκεζ μίλησε για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 700 τραυματίες, ενώ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την βοήθεια που προσέφερε στην χώρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=nDXZGV5iloo&t=6s}


LIVE

  • Σε σεισμικά ενεργή ζώνη η Βενεζουέλα

    08:32:25

    Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη όπου η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής συναντά την πλάκα της Νότιας Αμερικής.

    Σύμφωνα με εκτιμήσεις του USGS, 30.000 άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους όταν ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις πόλεις Μέριδα και Καράκας το 1812.

    Το 1967 ένας μεγάλος σεισμός έπληξε το Καράκας, προκαλώντας κατάρρευση πολυκατοικιών και σκοτώνοντας 240 ανθρώπους, κυρίως σε μια πλούσια συνοικία στο κέντρο της πόλης.

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  • USGS: 37% πιθανότητα για 10.000 έως 100.000 θανάτους

    08:22:51

    Το USGS επικαιροποίησε το μοντέλο του σχετικά με τον πιθανό αριθμό των νεκρών από τους σεισμούς, μειώνοντας την πιθανότητα των δύο χειρότερων σεναρίων.

    Το μοντέλο εξακολουθεί να δείχνει 39% πιθανότητα για 1.000 έως 10.000 θανάτους και 37% πιθανότητα για 10.000 έως 100.000 θανάτους.

    Νωρίτερα, ωστόσο, έδειχνε 30% πιθανότητα ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τους 100.000 και 44% να κυμανθεί μεταξύ 10.000 και 100.000.

    Το USGS αναφέρει ότι οι εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες είναι ισοδύναμες με το 1% έως 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

    Οι προβλέψεις προέρχονται από το σύστημα PAGER του USGS - ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που αρχικά χρησιμοποιεί σεισμικά δεδομένα για να εκτιμήσει το εύρος και τον αντίκτυπο ενός σεισμού.

    Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες για τον πληθυσμό που εκτέθηκε σε κάθε επίπεδο έντασης της δόνησης, χρησιμοποιεί μοντέλα ειδικά για κάθε χώρα, βασισμένα σε δεδομένα από παλαιότερους σεισμούς, προκειμένου να κάνει τις εκτιμήσεις του για τα θύματα και τις οικονομικές επιπτώσεις.

  • Συγκλονιστικό βίντεο από το μετρό στο Καράκας την ώρα του σεισμού

    07:45:21

    {https://x.com/ZuritaCarpio/status/2069938631435784464}

  • Πολίτες τρέχουν να σωθούν την ώρα που γίνεται σεισμός

    07:41:31

    {https://x.com/TheLukeReport/status/2069920974401654937}

  • «Τρέμει» η γη στο Καράκας - Συγκλονιστικό βίντεο

    07:39:38

    {https://x.com/amilcarrock/status/2069922961713213721/video/1}

  • Οι δηλώσεις του γιου Μαδούρο στο CNN

    07:34:26

    Ο γιος του Νικολά Μαδούρο βρίσκεται στον τόπο κατάρρευσης ενός κτιρίου στη συνοικία Σαν Μπερναρντίνο του Καράκας.

    «Είδαμε τον προσωρινό πρόεδρο να κηρύσσει σήμερα έκτακτα μέτρα λόγω αυτής της τραγωδίας που βιώνουμε στη χώρα μας», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκερά στο CNN.

    Ο Μαδούρο Γκερά, εξέχον μέλος της Εθνοσυνέλευσης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε πληροφορίες ότι τέσσερα κτίρια είχαν καταρρεύσει στην πρωτεύουσα — δύο στο Σαν Μπερναρντίνο, ένα στο Πίντο Σαλίνας και ένα στο Ελ Παραΐσο — και ότι ελπίζουν να διασώσουν επιζώντες.

    «Αυτή η περιοχή έχει πολύ παλιά κτίρια από τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Έχουμε επίσης δει κτίρια να καταρρέουν στο ανατολικό Καράκας, στους δήμους Τσακάο και Μπαρούτα. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή, αλλά βρισκόμαστε στους δρόμους και βοηθάμε τους ανθρώπους», είπε.

    Ο Μαδούρο Γκερά ανέφερε ότι οι πολιτείες Λα Γκουάιρα και Φάλκον έχουν επίσης «πληγεί σοβαρά» από τον σεισμό.

  • Σοκαριστικό βίντεο από πολυώροφη πολυκατοικία

    07:19:35

    {https://x.com/SaVanessCa/status/2069957462162121014}

  • Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Κολομβία

    07:16:21

    Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στη γειτονική Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογοτά, απέχει πάντως 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή.

  • Κλειστό το αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ λόγω ζημιών

    07:15:39

    Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στη Μαϊκετία, στη Λα Γουαΐρα, κάπου 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, έκλεισε «εξαιτίας σοβαρών ζημιών», είπε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες στο διάγγελμά της.

  • Πολίτες απομακρύνουν ηλικιωμένους από τα σπίτια τους

    07:13:41

    ap26176034503460_6c36c.jpg

  • Τραμπ: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους νέους και σπουδαίους φίλους μας

    07:08:35

    Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν» μετά από δύο σεισμούς που έπληξαν τη βόρεια ακτή της Βενεζουέλας.

    «Έχω δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να ετοιμαστούν να αναλάβουν δράση γρήγορα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα είμαστε εκεί για τους νέους και σπουδαίους φίλους μας.»

    «Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές!!!» πρόσθεσε ο Τραμπ.

  • Τρεις νεκροί από κατάρρευση κτιρίου

    07:05:07

    Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση κτιρίων σε μια περιοχή της πρωτεύουσας Καράκας, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου της περιοχής.

    «Δυστυχώς, ανακοινώνουμε τον θάνατο τριών πολιτών μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στο Λας Μίνας», δήλωσε ο δήμαρχος της Μπαρούτα, Ντάρβιν Γκονζάλες, στο X. «Προς το παρόν, αυτά είναι τα μόνα περιστατικά που έχουν αναφερθεί στον δήμο».

  • Φόβοι ακόμα και για 100.000 νεκρούς

    07:01:47

    «Είναι πιθανό να υπάρξουν πολλές απώλειες και εκτεταμένες ζημιές, ενώ η καταστροφή φαίνεται να είναι ευρείας κλίμακας», ανέφερε η USGS, εκτιμώντας αρχικά ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να κυμαίνεται από 10.000 έως 100.000.

    Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως τον συνολικό αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών, αλλά τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν κατάρρευση κτιρίων, επιχειρήσεις διάσωσης και αυξανόμενο αριθμό τραυματιών.

  • Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει

    06:58:26

    ap26176004507008_fead0.jpg

  • Τεράστιες καταστροφές

    06:57:39

    {https://x.com/BNODesk/status/2069920161620976006}

  • Το βόρειο τμήμα της χώρα επλήγη περισσότερο από τον σεισμό

    06:56:13

    Η Λα Γκουάιρα, μια παραθαλάσσια πολιτεία στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τους σεισμούς της Τετάρτης, όπως δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκεζ.

    Σύμφωνα με πληροφορίες, έως και 15 κτίρια στην πολιτεία έχουν καταρρεύσει λόγω των σεισμών, ανέφερε ο Ροντρίγκεζ.

    Στη Λα Γκουάιρα βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας.

    Βίντεο που γυρίστηκε μέσα στο αεροδρόμιο τη στιγμή που έπληξαν οι σεισμοί έδειχνε σκηνές με πανικοβλημένους ανθρώπους να τρέχουν ανάμεσα στα ερείπια και τη σκόνη. Το αεροδρόμιο έχει κλείσει έκτοτε.

  • Σοκάρουν τα βίντεο που έρχονται από τη χώρα

    06:53:19

    {https://x.com/TheOfficialMrA1/status/2069943709689335896}

  • Στιγμές πανικού στο Καράκας

    06:50:53

    Πολλοί Βενεζουελάνοι βρίσκονταν στα σπίτια τους όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί.

    «Μόλις άρχισε, ακούσαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν», είπε η Άστριντ Ραμίρεζ, μια 41χρονη δημοσιογράφος στη δυτική Καράκας. «Όλοι έτρεχαν κάτω από τις σκάλες».

    Κάτοικοι σε όλο το Καράκας, το οποίο είχε πληγεί και από έναν θανατηφόρο σεισμό μεγέθους 6,3 το 1967, έσπευσαν να εκκενώσουν τα κτίρια καθώς αυτά σειόντουσαν.

    «Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Πράγματα έπεσαν μέσα στο σπίτι, όπως δοχεία μέσα στο ψυγείο. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», είπε η Κόρο Μαρτίνεζ, 56 ετών, που ζει στα ανατολικά του Καράκας.

    Η Μαρία Ρομέρο, μια 80χρονη συνταξιούχος στο νότιο Καράκας, είπε ότι η αστυνομία τη βοήθησε να βγει από το σπίτι της. «Αυτός ο σεισμός ήταν φρικτός, ακόμα χειρότερος από αυτόν του 1967», είπε.

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