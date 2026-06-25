Διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα: Σκηνές πανικού, κατέρρευσαν κτίρια - Φόβοι για 100.000 νεκρούς

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας.

Ώρες αγωνίας στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ.

Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο 28 χλμ. δυτικά της Μορόν, μιας περιοχής που βρίσκεται 168 χλμ από το Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε μια νέα δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών.

Υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση πολλών κτιρίων, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι εξαιρετικά υψηλός. Το USGS αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 10.000, αν και οι επίσημοι απολογισμοί των θυμάτων καταφθάνουν με αργούς ρυθμούς.

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Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε την ύπαρξη νεκρών και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εκατοντάδες διασώστες εργάζονται για τον εντοπισμό και τη διάσωση θυμάτων.

«Ζητούμε από τον πληθυσμό να παραμείνει ψύχραιμος και ενωμένος», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση. Η Ροντρίγκες ανέφερε ότι το κύριο αεροδρόμιο της χώρας έκλεισε αφού υπέστη «σοβαρές ζημιές», ενώ ανακοίνωσε ότι μετρό και τρένα έχουν ακινητοποιηθεί.

Σε νέες δηλώσεις της αργότερα η Ροντρίγκεζ μίλησε για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 700 τραυματίες, ενώ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την βοήθεια που προσέφερε στην χώρα.

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