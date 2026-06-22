Η τελευταία φορά που ο πρόεδρος του Ιράν επισκέφθηκε το Πακιστάν ήταν τον Αύγουστο του 2025.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούν Πεζεσκιάν αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίτη το Πακιστάν, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Αυτό θα είναι το πρώτο ταξίδι του Πεζεσκιάν στο εξωτερικό από το 2025.

Η επίσκεψη του Πεζεσκιάν θα διαρκέσει μία ημέρα, ανέφερε το Tasnim επικαλούμενο τον Χαμππίμπ Αμπάσι, Επικεφαλής των Δημοσίων Σχέσεων του πρωθυπουργικού γραφείου. Η τελευταία φορά που ο Μασούντ Πεζεσκιάν επισκέφθηκε το Πακιστάν ήταν τον Αύγουστο του 2025.

Οι δηλώσεις Βανς για τα ιρανικά κεφάλαια

Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς επισήμανε σε δηλώσεις του πως τα όποια ιρανικά κεφάλαια αποδεσμευτούν θα πρέπει να παρασχεθούν ως βοήθεια για τους Ιρανούς και όχι για την τρομοκρατία.

Τόνισε πως όποιες αποδεσμεύσεις γίνουν στο μέλλον θα πρέπει να υποβληθούν σε ελεγχόμενη διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί πως τα χρήματα θα ωφελήσουν του Ιρανούς και δεν θα καταλήξουν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.

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«Ένα πράγμα ακόμα που θέλαμε να κάνουμε είναι να θέσουμε μία διαδικασία όπου αν αποδεσμεύαμε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε πως τα χρήματα θα καταλήξουν στον λαό του Ιράν και ότι για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» δήλωσε από το ελβετικό θέρετρο, όπου πραγματοποιούνταν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν και διαμεσολαβητών.

{https://x.com/FoxNews/status/2069016403248632213}

Όπως τόνισε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία θα απαιτούσε την έγκριση πρώτα από τις ΗΠΑ και το Κατάρ.

Υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «αν υπάρχουν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, που θα αποδεσμευτούν, τότε θα πρέπει να εγκρίνουμε τη διαδικασία. Όπως και οι Καταριανοί θα πρέπει να εγκρίνουν την ίδια διαδικασία» πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ακόμα πως τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά αμερικανικού καλαμποκιού, σιταριού και σόγιας «προς όφελος των Ιρανών πολιτών».

«Αν αποδεσμευτούν ποτέ τα ιρανικά κεφάλαια, θα κάνουν τους Αμερικανούς αγρότες πλουσιότερους και θα ταΐσουν τον ιρανικό λαό. Αυτή είναι μία πολύ καλή και κλασική συμφωνία Τραμπ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζ. Ντ. Βανς λίγο πριν αναχωρήσει από την Ελβετία.

Κατάρ: Έχουμε φτάσει σε κατάσταση τερματισμού του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε στο Al Jazeera «πως με το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τερματισμού του πολέμου».

Σημείωσε ακόμα πως «η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια με τους εταίρους μας στο Πακιστάν και περιφερειακή και διεθνή υποστήριξη για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για διαπραγματεύσεις»

Ξεκαθάρισε πως ο στόχος του μνημονίου κατανόησης είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να τεθούν τα θεμέλια για περαιτέρω συνομιλίες.

Διευκρίνισε ακόμα πως άλλα ζητήματα που συζητούνται μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης περιλαμβάνουν το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν, το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ και την περιφερειακή ασφάλεια. Η αρχική συμφωνία, όπως είπε, θεσπίζει ένα θεσμικό πλαίσιο για την τρέχουσα διαπραγματευτική διαδικασία.

Με πληροφορίες του Tasnim/CNN/Guardian/Al Jazeera