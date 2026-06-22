«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα στην Ελβετία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα και οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Βανς.

Η Ελβετία ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών

Η Ελβετία, η οποία φιλοξενεί τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη των τεχνικών συνομιλιών, την επομένη των συζητήσεων ανάμεσα σε αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει «την συμφωνία επί οδικού χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών». Σύμφωνα με το υπουργείο, «αυτός ο οδικός χάρτης δημιουργεί τις συνθήκες για την άμεση έναρξη των νέων τεχνικών συνομιλιών.

Οι δύο αντιπροσωπείες, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αντίστοιχα, αναχωρούν από την Ελβετία για να επιτρέψουν την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών κεκλεισμένων των θυρών που θα διαρκέσουν ολόκληρη την εβδομάδα στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπούργκενστοκ στις ελβετικές Αλπεις.

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Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ