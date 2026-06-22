Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απέρριψε τις απειλές Τραμπ για επανάληψη των βομβαρδισμών.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου ολοκληρώθηκε με «ενθαρρυντική πρόοδο», δήλωσαν οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν έπειτα από τις πρώτες συνομιλίες της Κυριακής.

Σε κοινή τους δήλωση τη Δευτέρα, ανέφεραν ότι μια «Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου» συμφώνησε σε έναν «οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών», ενώ οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Νωρίτερα, αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην «αποσαφήνιση ορισμένων από τα συγκεχυμένα μηνύματα του Ιράν» σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επιβολή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Η κοινή δήλωση των μεσολαβητών ανέφερε ότι δημιουργήθηκε μια «γραμμή επικοινωνίας» «για την αποφυγή περιστατικών και παρανοήσεων, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ».

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης σε «στοιχεία» μιας πυρηνικής συμφωνίας, δήλωσε ο αμερικανός διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι και οι δύο αντιπροσωπείες, οι οποίες συναντήθηκαν στην ελβετική πόλη Λουκέρνη, θα χρησιμοποιήσουν «τη σημερινή εργασία ως σημείο εκκίνησης για τις συνεχιζόμενες τεχνικές συνομιλίες στο μέλλον».

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Το «αγκάθι» της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Η αρχική συμφωνία της περασμένης εβδομάδας περιλαμβάνει δέσμευση για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε «όλα τα μέτωπα» - συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου - και το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Έκτοτε, ωστόσο, σημειώνεται έξαρση των μαχών μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, καθώς και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, έχουν κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες Λιβανέζους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

Αυτή η κλιμάκωση ώθησε τις ΗΠΑ να κηρύξουν νέα κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ την Παρασκευή. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και οι αεροπορικές επιδρομές οδήγησαν το Ιράν το Σάββατο να ανακοινώσει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ - αν και τα δεδομένα εντοπισμού δείχνουν ότι τα πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από αυτά.

Η κοινή δήλωση του Κατάρ και του Πακιστάν ανέφερε: «Τα μέρη συμφώνησαν στη δημιουργία ενός πυρήνα αποκλιμάκωσης μεταξύ των μερών και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, με τη διευκόλυνση των μεσολαβητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο».

Νωρίτερα, καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες στη Λουκέρνη μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν, ο Τραμπ ανάρτησε ότι το Ιράν «πρέπει να σταματήσει αμέσως τους αδρά αμειβόμενους ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα» και απείλησε να «πλήξει ξανά το Ιράν πολύ σκληρά» εάν δεν το έπραττε.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε λέγοντας: «Δεν σκέφτονται ότι αν οι απειλές τους είχαν κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα βρίσκονταν σήμερα σε αυτήν την απελπιστική κατάσταση;... Όσο κι αν μιλούν, εμείς είμαστε αυτοί που αναλαμβάνουν δράση».

Την Κυριακή, αναφέρθηκε ότι οι μάχες είχαν μειωθεί, αλλά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να προστατεύσει το βόρειο Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στον νότιο Λίβανο και δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ θα υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ και αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους διαπραγματευτές «να γυρίσουν σελίδα».

Πρόσθεσε ότι εάν η ηγεσία του Ιράν είναι πρόθυμη να πάψει να αποτελεί «κινητήριο μοχλό της περιφερειακής αστάθειας» και να εγκαταλείψει τις «μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της για πυρηνικά όπλα», τότε οι ΗΠΑ «είναι πρόθυμες να μεταμορφώσουν ριζικά τη σχέση μας με αυτή τη χώρα».

Τον Βανς πλαισίωσαν ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. Τον Γκαλιμπάφ συνόδευε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Στην Ελβετία βρέθηκαν επίσης ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Το Πακιστάν λειτούργησε ως μεσολαβητής καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και είχε φιλοξενήσει έναν προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Κατάρ έχει επίσης μεσολαβήσει, και αργά την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε ότι χαιρετίζει τη συνέχιση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν.

Το αισιόδοξο μήνυμα Αραγτσί για πρόοδο στις συνομιλίες

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο σήμερα για «ενθαρρυντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, αλλά και την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο.

«Η ακαταπόνητη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντικό πρόοδο ως προς τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο», ανέφερε ο Αραγτσί μέσω X, μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλάσσονται από κυρώσεις, ο αποκλεισμός αίρεται, ορισμένοι παγωμένοι πόροι αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν», πρόσθεσε.

{https://x.com/araghchi/status/2068866564997206221}

Με πληροφορίες από AFP, ΒΒC