Το 1566 λειτουργεί ως ένας πολυκαναλικός μηχανισμός συντονισμού, πλοήγησης και εξυπηρέτησης. Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από τρία διαφορετικά κανάλια, τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και ακολουθούν την ίδια λογική παροχής πληροφορίας.
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 24/7
Καλώντας δωρεάν στο 1566 από οποιαδήποτε σταθερή ή κινητή τηλεφωνική συσκευή, ο πολίτης έρχεται σε επαφή με εξειδικευμένο εκπρόσωπο εξυπηρέτησης. Η γραμμή είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, και καλύπτει τις παρακάτω βασικές κατηγορίες αιτημάτων:
- Ραντεβού στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας: προγραμματισμός σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία όλων των δημόσιων νοσοκομείων του ΕΣΥ, παροχή πληροφοριών για διαδικασίες εισαγωγής, νοσηλείας και αποκατάστασης.
- Ραντεβού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: προγραμματισμός σε Κέντρα Υγείας, σε Προσωπικούς Ιατρούς, σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς και στις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας, καθώς και υποστήριξη στη διαδικασία εύρεσης και εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό.
- Παροχές και διαδικασίες ΕΟΠΥΥ: ενημέρωση για αποζημιώσεις οπτικών, έξοδα μεταφοράς ασθενών, ιατροφαρμακευτικά υλικά, παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους και άυλη συνταγογράφηση.
νημέρωση για τα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας: ενδεικτικά, Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» (μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου, καρδιαγγειακών), για τα Δωρεάν
- Απογευματινά Χειρουργεία της ΕΚΑΠΥ και για εμβολιαστικά προγράμματα.
- Εφημερίες νοσοκομείων και φαρμακείων, ταξιδιωτική ιατρική, μεταφορά ασθενών, επισκέψεις συγγενών.
Ψηφιακή εξυπηρέτηση μέσω 1566.gov.gr
Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, παράλληλα με την τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί και η ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr. Μέσω αυτής ο πολίτης μπορεί:
- Να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα προς οποιονδήποτε από τους φορείς που εξυπηρετεί το 1566, επιλέγοντας θεματική ενότητα, θέμα και υποθέμα. Η υποβολή γίνεται με ταυτοποίηση μέσω TaxisNet.
- Να λαμβάνει εξατομικευμένη απάντηση από την Ομάδα Διαχείρισης Αιτημάτων (Back Office) σε σύντομο χρονικό διάστημα, για πιο σύνθετα αιτήματα.
- Να ενημερώνεται για όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, για νέες ανακοινώσεις των νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας, καθώς και για τις διαδικασίες πρόσβασης σε κάθε υπηρεσία.
Η ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες με την τηλεφωνική γραμμή, σε ένα φιλικό περιβάλλον με δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης, χωρίς αναμονές, για όσους προτιμούν την online εξυπηρέτηση.
Η ανταπόκριση των πολιτών στην ψηφιακή εξυπηρέτηση
Από την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 14 Ιουνίου 2026, οι πολίτες έχουν υποβάλει συνολικά 4.697 ψηφιακά αιτήματα μέσω του 1566.gov.gr.
Συγκεκριμένα:
- 4.492 αιτήματα έχουν ολοκληρωθεί και εξυπηρετηθεί από την Ομάδα Διαχείρισης Αιτημάτων (Back Office).
- 205 αιτήματα βρίσκονται σε διαδικασία εξυπηρέτησης.
- 0 αιτήματα ανοίχθηκαν εκ νέου, είτε ως τροποποίηση αρχικού αιτήματος είτε ως επανυποβολή από τον ίδιο πολίτη.