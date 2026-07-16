Η γραμμή 1566 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα και είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες.

Το 1566 λειτουργεί ως ένας πολυκαναλικός μηχανισμός συντονισμού, πλοήγησης και εξυπηρέτησης. Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από τρία διαφορετικά κανάλια, τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και ακολουθούν την ίδια λογική παροχής πληροφορίας.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 24/7

Καλώντας δωρεάν στο 1566 από οποιαδήποτε σταθερή ή κινητή τηλεφωνική συσκευή, ο πολίτης έρχεται σε επαφή με εξειδικευμένο εκπρόσωπο εξυπηρέτησης. Η γραμμή είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, και καλύπτει τις παρακάτω βασικές κατηγορίες αιτημάτων:

Ραντεβού στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας: προγραμματισμός σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία όλων των δημόσιων νοσοκομείων του ΕΣΥ, παροχή πληροφοριών για διαδικασίες εισαγωγής, νοσηλείας και αποκατάστασης.

Ραντεβού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: προγραμματισμός σε Κέντρα Υγείας, σε Προσωπικούς Ιατρούς, σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς και στις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας, καθώς και υποστήριξη στη διαδικασία εύρεσης και εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό.

Παροχές και διαδικασίες ΕΟΠΥΥ: ενημέρωση για αποζημιώσεις οπτικών, έξοδα μεταφοράς ασθενών, ιατροφαρμακευτικά υλικά, παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους και άυλη συνταγογράφηση.

νημέρωση για τα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας: ενδεικτικά, Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» (μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου, καρδιαγγειακών), για τα Δωρεάν

νημέρωση για τα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας: ενδεικτικά, Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» (μαστού, τραχήλου μήτρας, παχέος εντέρου, καρδιαγγειακών), για τα Δωρεάν Απογευματινά Χειρουργεία της ΕΚΑΠΥ και για εμβολιαστικά προγράμματα.

Εφημερίες νοσοκομείων και φαρμακείων, ταξιδιωτική ιατρική, μεταφορά ασθενών, επισκέψεις συγγενών.

Ψηφιακή εξυπηρέτηση μέσω 1566.gov.gr

Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, παράλληλα με την τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί και η ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr. Μέσω αυτής ο πολίτης μπορεί:

Να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα προς οποιονδήποτε από τους φορείς που εξυπηρετεί το 1566, επιλέγοντας θεματική ενότητα, θέμα και υποθέμα. Η υποβολή γίνεται με ταυτοποίηση μέσω TaxisNet.

Να λαμβάνει εξατομικευμένη απάντηση από την Ομάδα Διαχείρισης Αιτημάτων (Back Office) σε σύντομο χρονικό διάστημα, για πιο σύνθετα αιτήματα.

Να ενημερώνεται για όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, για νέες ανακοινώσεις των νοσοκομείων και του Υπουργείου Υγείας, καθώς και για τις διαδικασίες πρόσβασης σε κάθε υπηρεσία.

Η ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες με την τηλεφωνική γραμμή, σε ένα φιλικό περιβάλλον με δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης, χωρίς αναμονές, για όσους προτιμούν την online εξυπηρέτηση.

Η ανταπόκριση των πολιτών στην ψηφιακή εξυπηρέτηση

Από την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 14 Ιουνίου 2026, οι πολίτες έχουν υποβάλει συνολικά 4.697 ψηφιακά αιτήματα μέσω του 1566.gov.gr.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα: