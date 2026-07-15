Ο Νετανιάχου επιθυμεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν στις 13:00 ώρα Ελλάδας σήμερα.

«Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι ιρανικές δυνάμεις για να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM).

{https://x.com/CENTCOM/status/2077338021733478617}

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει το Σάββατο ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου επιθυμεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε δύο μέτωπα στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: το πρώτο, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εναντίον του Ιράν, και το δεύτερο εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Το Ιράν απαίτησε τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο ως μέρος της προσωρινής συμφωνίας του με την Ουάσινγκτον, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, όμως η συμφωνία αυτή βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ιρανικά πλήγματα - Στο επίκεντρο και η Ερυθρά Θάλασσα

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν μετά την τέταρτη συνεχόμενη νύχτα σφοδρών επιθέσεων των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ οι ΗΠΑ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) απείλησαν να κλείσουν «όλους τους άλλους διαδρόμους εξαγωγών που ωφελούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους», σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν, μέσω επιθέσεων ή απειλών κατά πλοίων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν ότι το Ιράν επιτέθηκε σε επτά εμπορικά πλοία την τελευταία εβδομάδα, με αποτέλεσμα σχεδόν 12 μέλη πληρωμάτων να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.

Δεύτερο μέτωπο πίεσης στην Ερυθρά Θάλασσα

Αναλυτές ερμηνεύουν τη νέα απειλή των Φρουρών της Επανάστασης κατά άλλων εμπορικών διαδρομών ως ένδειξη ότι το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τους συμμάχους του Χούθι στην Υεμένη για να κλείσει το πέρασμα Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Το κλείσιμο τόσο των Στενών του Ορμούζ όσο και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα έθετε σε κίνδυνο δύο από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.