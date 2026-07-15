Πηγές που βρίσκονται κοντά στην έρευνα ανέφεραν ότι τα δύο θύματα φέρεται να εισέπνευσαν το θανατηφόρο αέριο, το οποίο εισερχόταν αθόρυβα στο αυτοκίνητο μέσω του συστήματος κλιματισμού.

Ο δημοφιλής DJ Ράιαν Σπιτέρι και η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του την Τρίτη έχασαν τη ζωή τους από ακούσια δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει η Times of Malta.

Πολλαπλές πηγές που βρίσκονται κοντά στην έρευνα ανέφεραν ότι τα δύο θύματα φέρεται να εισέπνευσαν το θανατηφόρο αέριο, το οποίο εισερχόταν αθόρυβα στο αυτοκίνητο μέσω του συστήματος κλιματισμού.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι δύο βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, με τον κινητήρα και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο στο γκαράζ κατοικίας στη Μαρσασκάλα, όπου εντοπίστηκαν νεκροί αργά το βράδυ της Τρίτης.

Η ταυτότητα του 47χρονου Σπιτέρι έγινε γνωστή λίγο μετά τον εντοπισμό των σορών, ωστόσο η 41χρονη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του δεν έχει ακόμη κατονομαστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αρχές εξετάζουν πλέον το σύστημα κλιματισμού του οχήματος, το οποίο συχνά συνδέεται με περιστατικά δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.

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Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα της Τετάρτης, επιβεβαιώνοντας ότι η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος των δύο ατόμων οφείλεται σε ακούσια δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Όπως διευκρίνισε, τόσο η δικαστική έρευνα όσο και οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το «σιωπηλό» φονικό αέριο

Η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα προκαλείται όταν κάποιος εισπνεύσει το άοσμο, άχρωμο και άγευστο αυτό αέριο. Για τον λόγο αυτό αποκαλείται συχνά «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς το άτομο δεν μπορεί να το αντιληφθεί και, όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, είναι πολλές φορές ήδη αργά.

Μόλις εισπνευστεί, το μονοξείδιο του άνθρακα περνά στην κυκλοφορία του αίματος και δεσμεύεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, εμποδίζοντας τη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς. Ως αποτέλεσμα, ζωτικά όργανα – κυρίως ο εγκέφαλος και η καρδιά – στερούνται γρήγορα το οξυγόνο που χρειάζονται για να λειτουργήσουν.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, όταν ένα όχημα παραμένει σε λειτουργία μέσα σε κλειστό χώρο, όπως ένα γκαράζ, όπου το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να συσσωρευτεί σε επικίνδυνα επίπεδα μέσα σε λίγα λεπτά.

Ακόμη και αν η πόρτα του γκαράζ είναι μερικώς ανοιχτή, τα καυσαέρια του αυτοκινήτου, που περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, ενδέχεται να παραμείνουν στον χώρο. Αν ο κλιματισμός του οχήματος λειτουργεί, μολυσμένος αέρας μπορεί να εισέλθει στην καμπίνα.

Επειδή το αέριο είναι άχρωμο, άοσμο και άγευστο, οι επιβάτες του οχήματος ενδέχεται να μην αντιληφθούν ότι εκτίθενται σε αυτό.

Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, σύγχυση και αποπροσανατολισμό. Καθώς η συγκέντρωση του αερίου αυξάνεται, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αισθήσεων, αφήνοντας τα θύματα ανίκανα να σβήσουν τον κινητήρα ή να εγκαταλείψουν το όχημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι σοροί των δύο ατόμων υποβλήθηκαν σε νεκροψία το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε επίσημα ως ακούσια δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων προσώπων, ενώ η ανακρίτρια Μόνικα Μποργκ Γκαλέα διέταξε τη διενέργεια δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν κατακλυστεί από μηνύματα αποχαιρετισμού για τον Ράιαν Σπιτέρι, ο οποίος είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση στη Βαλέτα μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.