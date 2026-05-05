Νέα έκκληση να διερευνηθεί αποτελεσματικά το πιο σοβαρό περιστατικό με δηλητηριασμένα δολώματα.

Οχτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς ζητούν να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της «θανάσιμης απειλής» των δηλητηριασμένων δολωμάτων, τονίζοντας πως το φαινόμενο αυτό αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για την άγρια ζωή, αλλά και για τη δημόσια υγεία.

Στις 23 Μαρτίου, οι οχτώ οργανώσεις κατήγγειλαν πρωτοφανές έγκλημα μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης, Σουφλίου. Μεταξύ άλλων, δηλητηριάστηκαν 12 μαυρόγυπες δηλητηριάστηκαν, εκ των οποίων οι εννιά πέθαναν και οι τρεις διασώθηκαν χάρη σε κτηνιατρική φροντίδα. Τώρα, επανέρχονται στο θέμα, αφού- όπως αναφέρουν σε νέα ανακοίνωση- οι έως τώρα ενέργειες των αρχών «παραμένουν αναντίστοιχες της σοβαρότητας της υπόθεσης».

Εξάλλου, επισημαίνουν πως το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα στο αίτημά τους για συνάντηση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση. «Δυστυχώς, φαίνεται πως ακόμη κι ένα περιστατικό τέτοιας κρισιμότητας δεν αρκεί για να θέσει την αντιμετώπιση των δηλητηριασμένων δολωμάτων ψηλά στις προτεραιότητες του υπουργείου…», παρατηρούν οι οχτώ οργανώσεις.

«Είναι πλέον άμεση προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για την άγρια ζωή αλλά και για τη δημόσια υγεία, λόγω των ιδιαίτερα τοξικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται και των οποίων η χρήση απαγορεύεται στην ΕΕ κι ως εκ τούτου διακινούνται παράνομα στην Ελλάδα», προειδοποιούν και απευθύνουν ξανά δημόσια έκκληση προς το υπουργείο, τη Δικαιοσύνη και κάθε αρμόδιο φορέα, να προχωρήσουν «με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα» στη διερεύνηση του περιστατικού και την εύρεση των ενόχων.

Η ανακοίνωση των οχτώ οργανώσεων και φορέων

«Όχι άλλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της θανάσιμης απειλής των δηλητηριασμένων δολωμάτων!

Έχουν περάσει ήδη 55 ημέρες από το πιο σοβαρό περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής της τελευταίας, τουλάχιστον, δεκαετίας: 12 μαυρόγυπες δηλητηριάστηκαν, εκ των οποίων οι 9 πέθαναν, ενώ οι 3 διασώθηκαν χάρη σε κτηνιατρική φροντίδα. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους.

Ωστόσο, οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τις αρχές, καθώς και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για την εξέλιξη της διερεύνησης παραμένουν αναντίστοιχες της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Το κατ’ εξοχήν αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στο αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων που απαρτίζουν την Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα για συνάντηση εκατέρωθεν ενημέρωσης.

Δυστυχώς, φαίνεται πως ακόμη κι ένα περιστατικό τέτοιας κρισιμότητας δεν αρκεί για να θέσει την αντιμετώπιση των δηλητηριασμένων δολωμάτων ψηλά στις προτεραιότητες του υπουργείου…

Από την πλευρά μας, είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε και αυτή την υπόθεση να έχει την ίδια τύχη με εκατοντάδες άλλες των τελευταίων δεκαετιών.

Απευθύνουμε για ακόμη μία φορά δημόσια έκκληση προς το ΥΠΕΝ, τη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στη διερεύνηση του περιστατικού και την εύρεση του/των ενόχων.

Είναι πλέον άμεση προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για την άγρια ζωή αλλά και για τη δημόσια υγεία, λόγω των ιδιαίτερα τοξικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται και των οποίων η χρήση απαγορεύεται στην ΕΕ, κι ως εκ τούτου διακινούνται παράνομα στην Ελλάδα.

Ζητάμε για ακόμη μία φορά την άμεση αποδοχή του αιτήματός μας για συνάντηση, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και τη δέσμευση για άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες ενάντια στη μάστιγα των δηλητηριασμένων δολωμάτων».

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν: ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, Καλλιστώ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, WWF Ελλάς.