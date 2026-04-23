Τα κουφάρια 18 λύκων βρέθηκαν σε ένα ιταλικό εθνικό πάρκο μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι οι λύκοι δηλητηριάστηκαν και οι οικολόγοι κάνουν λόγο για τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά της άγριας ζωής στην Ιταλία εδώ και μια δεκαετία.

Οι αρχές του εθνικού πάρκου του Αμπρούτσο, του Λάτσιο και του Μολίζε δήλωσαν ότι οκτώ λύκοι βρέθηκαν νεκροί τις τελευταίες ημέρες σε τρεις διαφορετικές περιοχές του τεράστιου πάρκου, ενώ 10 ακόμα κουφάρια είχαν εντοπιστεί την περασμένη εβδομάδα. Βρέθηκαν επίσης τρεις νεκρές αλεπούδες και μια γερακίνα.

«Η απογοήτευση αναμειγνύεται με την απελπισία. Είναι ένας πόνος που κυμαίνεται από βαθιά οδύνη έως δυσπιστία», ανέφεραν οι αρχές του εθνικού πάρκου σε ανακοίνωσή τους. «Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω άσχημα νέα. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι, όποιο και αν είναι το κίνητρο, η παρανομία και το έγκλημα δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανέναν τρόπο».

Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε ποινική έρευνα αφού οι δασοφύλακες βρήκαν ύποπτο δηλητηριασμένο δόλωμα κοντά σε πέντε νεκρούς λύκους στην περιοχή Αλφεντένα. Τα ευρήματα οδήγησαν σε υποψίες πως πέντε ακόμα λύκοι που βρέθηκαν στο Πεσκασερόλι πέθαναν με τον ίδιο τρόπο. Διεξάγονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί πώς πέθαναν τα ζώα, αν και οι αρχές του πάρκου δήλωσαν ότι οι ταυτόχρονοι θάνατοι άλλων ζωικών ειδών υποδηλώνουν έντονα σκόπιμη δηλητηρίαση.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική δεδομένης της παρουσίας της αρκούδας Marsican, ενός υποείδους της καφέ αρκούδας που απειλείται με εξαφάνιση, στα Απέννινα Όρη του εθνικού πάρκου.

Ο Luciano D’Angelo, ο εισαγγελέας που ηγείται της έρευνας, δήλωσε στην Corriere della Sera την περασμένη εβδομάδα πως «οι αρκούδες και οι λύκοι είναι σύμβολα αυτής της περιοχής και δεν παίρνουμε αψήφιστα τις δολοφονίες τους. Οι αρχικές έρευνες μας λένε ότι ήταν δηλητήριο, σύντομα θα μάθουμε τι ακριβώς ήταν».

Η ιταλική μονάδα του WWF δήλωσε ότι οι ύποπτες δολοφονίες λύκων ήταν τα «πιο σοβαρά εγκλήματα κατά της άγριας ζωής των τελευταίων 10 ετών» και σηματοδοτούν «μια απαράδεκτη εγκληματική τάση σε μια πολιτισμένη χώρα». «Έχουμε φτάσει τους 18 λύκους που σκοτώθηκαν παράνομα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες», ανέφερε ο οργανισμός. «Αυτή η συνεχιζόμενη σφαγή πλήττει την καρδιά της φυσικής μας κληρονομιάς. Η διασπορά δηλητηρίου σε ένα εμβληματικό είδος όπως ο λύκος είναι μια δειλή και εγκληματική πράξη κατά της βιοποικιλότητας και μια επίθεση στη δημόσια ασφάλεια, είμαστε στο 2026 και αυτές οι πράξεις δεν μπορούν να μείνουν ατιμώρητες».

Το WWF Ιταλίας αποδίδει εν μέρει τους θανάτους στην υποβάθμιση της ΕΕ πέρυσι από «αυστηρά προστατευόμενο» σε «προστατευόμενο» είδος, σε μια κίνηση που στοχεύει κυρίως στην ευκολότερη θανάτωση και διαχείριση των αυξανόμενων πληθυσμών. Η υποβάθμιση ακολούθησε μετά από πιέσεις από αγρότες λόγω της αύξησης των επιθέσεων σε ζώα και υποστηρίχθηκε σθεναρά από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επειδή ένας λύκος σκότωσε το αγαπημένο της πόνι, τη Ντόλι.

Υπάρχουν περίπου 20.000 άγριοι λύκοι σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η πλειοψηφία βρίσκεται στην Ιταλία, και ακολουθεί η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Πολωνία και η Ισπανία.

Στην Ιταλία, το κυνήγι λύκων, οι οποίοι παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως «επιβλαβή παράσιτα», κάποτε ενθαρρύνονταν ενεργά. Αλλά τη δεκαετία του 1970, όταν ο πληθυσμός τους σχεδόν εξαφανίστηκε, η ιταλική κυβέρνηση ψήφισε νόμο που τους παρείχε επίσημη προστασία και απαγόρευε το κυνήγι λύκων.

Με πληροφορίες του Guardian