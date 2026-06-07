Όταν η επιτροπή εξετάσεων θεωρεί ότι ένα Θέμα Δ του παρελθόντος χωράει πλέον στο 1/3 ενός φετινού Θέματος Γ, γίνεται σαφές ότι το άριστα φέτος απαιτούσε έναν πολύ αποτελεσματικό και γρήγορο λύτη.

Όταν ένα ολόκληρο Θέμα Δ του 1994 (που τότε έκρινε μια ολόκληρη χρονιά) «στριμώχνεται» σε δύο υποερωτήματα του Θέματος Γ στις Πανελλήνιες 2026 για μόλις 8 μόρια, είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει αγανάκτηση για τον όγκο και την πίεση χρόνου.

Η μεγαλύτερη απόδειξη για το πόσο «φορτωμένα» και απαιτητικά ήταν τα φετινά θέματα κρύβεται στο Θέμα Γ2 (υποερωτήματα α και β). Αυτό που φέτος αντιστοιχούσε σε μόλις 8 στις 100 μονάδες του γενικού βαθμού, πριν από 32 χρόνια αποτελούσε ένα αυτόνομο, πλήρες Θέμα Δ (του 1994) τονίζει στο Dnews η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr).

Η μετατροπή ενός παλιού Θέματος Δ σε απλά υποερωτήματα ενός Θέματος Γ αναδεικνύει δύο βασικά ζητήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές μέσα στην αίθουσα:

Η υποτίμηση του βαθμού σε σχέση με τον κόπο

Μια άσκηση που κάποτε απαιτούσε τον δικό της αποκλειστικό χρόνο και χάριζε το 25% της βαθμολογίας, φέτος «κοστολογήθηκε» για 8 μόρια. Οι μαθητές έπρεπε να επιστρατεύσουν υψηλή στρατηγική σκέψη και καθαρό μυαλό για ένα υποερώτημα, την ώρα που το ρολόι έτρεχε εις βάρος τους.

Ποσότητα και δυσκολία στο κόκκινο

Η τάση των τελευταίων ετών να ζητούνται «τα πάντα σε χρόνο μηδέν» έφτασε φέτος στο απόγειό της. Το γεγονός ότι ένα θέμα του '94 ενσωματώνεται έτσι απλά, αποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις για ταχύτητα γραφής και επεξεργασίας έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι υποψήφιοι του 2026 δεν εξετάστηκαν μόνο στη Χημεία. Εξετάστηκαν στην αντοχή, στη διαχείριση πανικού και στην ικανότητά τους να γράφουν με ταχύτητα πολυβόλου. Όταν η επιτροπή εξετάσεων θεωρεί ότι ένα Θέμα Δ του παρελθόντος χωράει πλέον στο 1/3 ενός φετινού Θέματος Γ, γίνεται σαφές ότι το άριστα φέτος δεν απαιτούσε απλώς έναν πολύ καλό μαθητή, αλλά έναν πολύ αποτελεσματικό και γρήγορο λύτη τονίζει εμφατικά η κα Ηλιοπούλου.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την φετινή εξέταση πολλοί καθηγητές μίλησαν για θέματα υπερβολικά πυκνά και χρονικά ασφυκτικά. Οι άριστοι μαθητές πρέπει ασφαλώς να ξεχωρίζουν. Το ερώτημα όμως είναι αν οι Πανελλήνιες οφείλουν να αναδεικνύουν τον καλύτερο γνώστη της Χημείας ή τον ταχύτερο λύτη ασκήσεων. Γιατί όταν ένα Θέμα Δ του 1994 χωράει πλέον σε λίγες γραμμές ενός Θέματος Γ, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο η δυσκολία. Είναι οι ίδιες οι απαιτήσεις του εξεταστικού μοντέλου. Γιατί η βαθμολογία να εξαρτάται από το ποιος μπορεί να γράψει πιο γρήγορα. Ένα δίκαιο εξεταστικό σύστημα οφείλει πρωτίστως να μετρά τη γνώση, την κατανόηση και την κριτική σκέψη και όχι την ικανότητα των μαθητών να δίνουν μάχη με τον χρόνο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Δείτε το θέμα του 1994 εδώ στη σελίδα 47

Το φετινό θέμα