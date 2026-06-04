Μαθητές που έχουν κατανοήσει τη θεωρία και μπορούν να περιγράψουν σωστά μια επιστημονική διαδικασία, συχνά χάνουν πολύτιμες μονάδες λόγω ελλιπούς μαθηματικής ευχέρειας.

Ένα από τα πιο διαχρονικά και υποτιμημένα προβλήματα που παρατηρούνται στους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας στις ξετάσεις για τις Πανελλήνιες 2026 είναι τα κενά στις βασικές μαθηματικές δεξιότητες. Παρότι οι υποψήφιοι αφιερώνουν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια στη μελέτη της Χημείας και της Φυσικής, συχνά καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτητικές ασκήσεις χωρίς να έχουν κατακτήσει πλήρως τα μαθηματικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ορθή επίλυσή τους.

Στην καθημερινή διδακτική εμπειρία, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η δυσκολία των μαθητών δεν εντοπίζεται πάντα στην κατανόηση της επιστημονικής θεωρίας. Αντίθετα, μεγάλο μέρος των λαθών προκύπτει από αδυναμίες σε βασικές πράξεις και αλγεβρικούς χειρισμούς. Λάθη σε λογαρίθμους, εκθέτες, δυνάμεις του δέκα, αναγωγές μονάδων ή ακόμη και σε απλές αριθμητικές πράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε τελικό λάθος αποτέλεσμα, ακόμη και όταν η μεθοδολογία επίλυσης είναι απολύτως σωστή εξηγεί στο Dnews η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr).

Το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο στις Πανελλήνιες, όπου η πίεση του χρόνου και το άγχος αυξάνουν την πιθανότητα λαθών. Μαθητές που έχουν κατανοήσει τη θεωρία και μπορούν να περιγράψουν σωστά μια επιστημονική διαδικασία, συχνά χάνουν πολύτιμες μονάδες λόγω απροσεξίας ή ελλιπούς μαθηματικής ευχέρειας. Έτσι, η τελική βαθμολογία δεν αντανακλά πάντα με ακρίβεια το επίπεδο κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου, αλλά επηρεάζεται καθοριστικά από τεχνικές λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερα στα μαθήματα της Χημείας και της Φυσικής, όπου η μαθηματική σκέψη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επίλυσης προβλημάτων, το κενό αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές. Η σωστή χρήση εξισώσεων, η διαχείριση μονάδων μέτρησης, η κατανόηση συναρτήσεων και η άνεση στους αλγεβρικούς μετασχηματισμούς αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας. Χωρίς αυτές, ακόμη και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να οδηγηθεί σε σημαντική απώλεια βαθμών.

Παράλληλα, παρατηρείται ότι πολλοί μαθητές δεν έχουν αναπτύξει επαρκή αυτοματισμό στις βασικές πράξεις, γεγονός που επιβραδύνει σημαντικά τον ρυθμό τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο χρόνος για έλεγχο των απαντήσεων ή για αντιμετώπιση πιο απαιτητικών ερωτημάτων, με συνέπεια να αυξάνεται το ποσοστό των λαθών.

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Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτεί συστηματική ενίσχυση των μαθηματικών δεξιοτήτων ήδη από τις μικρότερες τάξεις του Λυκείου, αλλά και συνεχή εξάσκηση σε βασικά εργαλεία υπολογισμού. Η επανάληψη σε πράξεις, οι μετατροπές μονάδων, η εξοικείωση με εκθετικές και λογαριθμικές μορφές, καθώς και η ανάπτυξη ακρίβειας στους υπολογισμούς, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη βελτίωση της επίδοσης.

Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν εξαρτάται μόνο από τη θεωρητική γνώση. Η ικανότητα σωστής εφαρμογής των μαθηματικών εργαλείων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος συχνά διαφοροποιεί τους άριστους από τους πολύ καλούς μαθητές. Σε ένα τόσο απαιτητικό εξεταστικό πλαίσιο, η λεπτομέρεια είναι αυτή που τελικά κάνει τη διαφορά.

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Ένα διαχρονικό πρόβλημα της κατεύθυνσης Υγείας είναι ότι πολλοί μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε απαιτητικές ασκήσεις Χημείας και Φυσικής, έχοντας κενά σε βασικές μαθηματικές δεξιότητες. Συχνά δεν τους δυσκολεύει η επιστήμη, αλλά οι πράξεις. Και αυτό κοστίζει πολύτιμα μόρια. Λάθη σε λογαρίθμους, εκθέτες, αναγωγές μονάδων ή ακόμη και σε απλές αλγεβρικές πράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένο αποτέλεσμα, ακόμη κι όταν η μεθοδολογία είναι σωστή.

Ηλιοπούλου Κατερίνα

Χημικός - Βιοχημικός

BSc, MSc, MBA