Τα σημεία που αξίζει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού - Ο προγραμματισμός για την ανακοίνωση των Βάσεων 2026.

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καλούνται αυστηρά μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Ιουλίου να οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό 2026 με το βλέμμα στραμμένο στην ανακοίνωση των φετινών Βάσεων Εισαγωγής.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), καθώς και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Το υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους, αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση ή τροποποίηση των δηλώσεων.

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Τι ισχύει για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026 και το Μηχανογραφικό

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλήνιες του Σεπτεμβρίου θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, όταν και θα αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι συμβουλές των ειδικών για το Μηχανογραφικό 2026

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το Μηχανογραφικό δεν πρέπει να συμπληρώνεται βιαστικά ούτε να βασίζεται αποκλειστικά στα μόρια ή στις περσινές βάσεις εισαγωγής, αλλά να αποτελεί προϊόν ενημέρωσης και προσωπικής αξιολόγησης με τους υποψηφίους να καλούνται να επιλέξουν σχολέςνα καλούνται να επιλέξουν σχολές που ανταποκρίνονται στις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους τους και όχι μόνο στη βαθμολογία που συγκέντρωσαν.

Πριν από την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι κρίνεται απαραίτητο να μελετήσουν προσεκτικά τα προγράμματα σπουδών κάθε τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο, τις προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας, αλλά και τις δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη. Παράλληλα, είναι σημαντικό να μην επηρεάζονται από τις βάσεις εισαγωγής προηγούμενων ετών, καθώς αυτές μεταβάλλονται κάθε χρόνο και δεν αποτελούν ασφαλή οδηγό για τις φετινές επιλογές. Παράλληλα δεν θα να απαξιώνουν τμήματα που μπορεί να έχουν χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής, ωστόσο προσφέρουν υψηλού επιπέδου σπουδές και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

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Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης τους υποψηφίους να δηλώσουν τις σχολές με πραγματική σειρά προτίμησης και όχι με βάση υπολογισμούς για το πού «πιθανόν» θα εισαχθούν, καθώς το σύστημα κατανομής εξασφαλίζει ότι κάθε υποψήφιος εισάγεται στην υψηλότερη δυνατή επιλογή του για την οποία συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια. Τέλος, συνιστάται η συμπλήρωση του μηχανογραφικού να μην αφεθεί για την τελευταία στιγμή. Ο προσεκτικός έλεγχος των επιλογών πριν από την οριστικοποίηση και η διατήρηση του αποδεικτικού υποβολής αποτελούν βασικά βήματα, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που δεν μπορούν να διορθωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας.

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Αντίστροφη μέτρηση για τις Βάσεις 2026: Τι σχεδιάζει το ΥΠΑΙΘΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, το Υπουργείο Παιδείας θα επεξεργαστεί τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατανομή τους στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανακοίνωση των φετινών Βάσεων Εισαγωγής, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, πιθανότατα στις 23 ή 24 Ιουλίου.

Μηχανογραφικό 2026: Δωρεάν σπουδές στην Κύπρο – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τους Έλληνες υποψηφίους

Μία ακόμη επιλογή για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων αποτελεί η εισαγωγή στα δύο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), τα οποία προσφέρουν προπτυχιακές σπουδές χωρίς δίδακτρα για τους Έλληνες πολίτες.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται από 13 έως και 22 Ιουλίου 2026 (έως τις 13:00) μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής θα ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου 2026.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες το 2026, το 2025 ή το 2024, ενώ η διαδικασία δεν αφορά αποφοίτους ΕΠΑΛ. Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται η αστυνομική ταυτότητα, το απολυτήριο Λυκείου και η βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, σε ηλεκτρονική μορφή (PDF). Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μία κοινή αίτηση για τα δύο πανεπιστήμια, επιλέγουν ένα Επιστημονικό Πεδίο και στη συνέχεια κατατάσσουν τα τμήματα με σειρά προτίμησης. Η μοριοδότηση προκύπτει από τον μέσο όρο των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, ενώ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) που εφαρμόζεται στην Ελλάδα δεν ισχύει για την εισδοχή στα κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια.

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Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι οι προπτυχιακές σπουδές στην ελληνική γλώσσα παρέχονται χωρίς δίδακτρα, καθώς το σχετικό κόστος καλύπτεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι φοιτητές καταβάλλουν μόνο το εφάπαξ τέλος εγγραφής ύψους 40 ευρώ κατά την αποδοχή της θέσης τους. Παράλληλα, προβλέπονται 14 κρατικές υποτροφίες, επτά για κάθε πανεπιστήμιο, ύψους περίπου 3.500 ευρώ ετησίως, ενώ παρέχονται και διευκολύνσεις για τη στέγαση και τη σίτιση των Ελλήνων φοιτητών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μετά την πρώτη κατανομή παραμείνουν κενές θέσεις, θα ακολουθήσει δεύτερη κατανομή, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη φάση της διαδικασίας.