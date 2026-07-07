Πώς συμπληρώνω σωστά το Μηχανογραφικό 2026: Τα κριτήρια που κάνουν τη διαφορά στην επιλογή σχολής, πλήρης οδηγός με συμβουλές υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από την Τρίτη 7 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους υποψηφίων των Πανελληνίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να υποβάλουν Μηχανογραφικό 2026 και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού EMPLOY EDU μέσω του Dnews δίνει στους υποψηφίους χρήσιμες συμβουλές για την συμπλήρωση και την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

Η διαδικασία για την υποβολή του Μηχανογραφικού 2026

Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθμό σχολών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των επιλογών, επομένως συνιστάται να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η δυνατότητα.

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή σε σχολή που δεν έχει δηλωθεί στο Μηχανογραφικό. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και προσεκτική επανεξέταση των επιλογών πριν από την οριστική υποβολή.

Η εισαγωγή πραγματοποιείται στο τμήμα με την υψηλότερη σειρά προτίμησης για το οποίο συγκεντρώνονται τα απαραίτητα μόρια. Αν ο υποψήφιος έχει τα μόρια για περισσότερα από ένα τμήματα, θα εισαχθεί σε αυτό που έχει δηλώσει ψηλότερα.

Η επίτευξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) επιτρέπει τη δήλωση ενός τμήματος, χωρίς όμως να εγγυάται και την εισαγωγή σε αυτό.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για μετεγγραφή πρέπει να ενημερωθούν για τις αλλαγές στις αντιστοιχίες τμημάτων, καθώς αυτές ενδέχεται να διαφοροποιούνται κάθε χρόνο.

Πώς να συμπληρώσω σωστά το μηχανογραφικό μου;

Με το πέρας των Πανελληνίων 2026 και έχοντας στα χέρια του τους βαθμούς του ο υποψήφιος, αλλά και ο απόφοιτος των πανελληνίων, καλείται να υλοποιήσει μία απο τις σημαντικότερες διαδικασίες του λυκείου που δεν είναι άλλη απο αυτήν της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, ιεραρχώντας σωστά τις επιλογές του.

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Αυτή είναι η κλασική ερώτηση που ακούγεται στην ελληνική οικογένεια κάθε χρόνο την περίοδο των μηχανογραφικών. Σε αυτήν τη διαδικασία, στην οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ο κάθε μαθητής καλείται να συνδυάσει τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και να αξιοποιήσει στο έπακρο τη βαθμολογία του.

Ωστόσο, άλλοτε από επιφανειακή ενημέρωση και άλλοτε από παράβλεψη, πολλοί μαθητές κάνουν σημαντικά λάθη με αποτέλεσμα, μετέπειτα, να μετανιώνουν για τις επιλογές τους. Αυτό συχνά συμβαίνει είτε γιατί δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού είτε γιατί δε ζήτησαν τη βοήθεια ειδικών και ανθρώπων διαθέτουν την αντίστοιχη γνώση και εξειδίκευση όπως π.χ. οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Για παράδειγμα, προγράμματα σπουδών με πολύ σημαντική δυναμική όπως π.χ. το Φιλοσοφίας & Διακυβέρνησης της Τεχνολογίας που «κρύβει» μια τρομερή δυναμική και ένα καταπληκτικό διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να διαφεύγει της προσοχής ενός μαθητή και ενός γονέα που δεν γνωρίζει. Τμήματα όπως το Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας που εφοδιάζει με σύγχρονες γνώσεις τον απόφοιτο και τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε πολλούς και δυναμικούς τομείς συχνά περνά απαρατήρητο στο μηχανογραφικό. Εδώ ΄έρχεται ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού για να βοηθήσει το μαθητή και την οικογένεια του να ιεραρχήσει σωστά τις επιλογές του. Και φυσικά, σε μια τόσο σημαντική και απαιτητική διαδικασία όπως η συμπλήρωση του μηχανογραφικού χρειάζεται εμπειρία και εξειδικευμένα στελέχη όπως αυτα που διαθέτει η κορυφαία επιστημονική μας ομάδα.

Ο Δεκάλογος του σωστού Μηχανογραφικού 2026

Αυτά είναι τα δέκα βασικά βήματα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που μπορούν να μας οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα σύμφωνα με τον κ.Ταουσάνη.

1. Βασιστείτε πρώτιστα στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα σας για να βρείτε τι θα δηλώσετε αρχικά και μην θυσιάζετε επιλογές αποκλειστικά και μόνο προς όφελος της λεγόμενης επαγγελματικής αποκατάστασης. Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, οπότε είναι λάθος να απορρίπτουμε επιλογές, που δεν γνωρίζουμε ή με τις οποίες δεν είμαστε ακόμα εξοικειωμένοι, μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε ακούσει ότι έχουν μεγάλα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης . Απαραίτητη αφετηρία είναι τα «θέλω» του ενδιαφερόμενου και όχι τα «θέλω» του κοινωνικού περίγυρου. Ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του και πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει δημιουργικά, μέσω ενός επιστημονικού κλάδου. Σαφώς και ο ιδανικός συνδυασμός είναι μια επιλογή που συνδυάζει την προσωπικότητα του με ένα τμήμα που έχει καλύτερες προοπτικές- αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο σε κάθε μηχανογραφικό.

2. Ένας μαθητής μπορεί, αν το επιθυμεί, να δηλώσει ακόμη και όλα τα τμήματα από το πεδίο ή τον τομέα του. Επομένως, αποφύγετε τις περιοριστικές πρακτικές, παρασυρόμενοι από ανυπόστατες φήμες και στερεότυπα, καθώς έτσι μειώνετε τις πιθανότητες να περάσετε σε κάποιο από τα τμήματα ενδιαφέροντός σας. Μην φοβηθείτε να γίνετε υπερβολικοί, σχετικά με το πλήθος των επιλογών σας.

3. Μην απογοητεύεστε από μια μέτρια βαθμολογία και μην επαναπαύεστε στην υψηλή βαθμολογία που έχετε. Το ότι έχετε συγκεντρώσει πολλά μόρια δεν είναι λόγος για να δηλώσετε ελάχιστες σχολές στο μηχανογραφικό σας. Όπως επίσης και αν συγκεντρώσατε λίγα μόρια, μην βλέπετε τη διαδικασία του μηχανογραφικού ως καταναγκαστικό έργο! Βεβαιωθείτε πως είτε στα υψηλά είτε στα χαμηλά βαθμολογικά επίπεδα, έχετε δημιουργήσει ένα μηχανογραφικό που καλύπτει πολλά σενάρια αυξομειώσεων των βάσεων και το οποίο, ανάλογα με τη διακύμανση των βάσεων, μπορεί να επιφυλάσσει για εσάς και μια ευχάριστη έκπληξη.

4. Μην παρασύρεστε από τις προβλέψεις των βάσεων. Η τακτική πολλών υποψηφίων να στηρίζονται σε δημοσιεύματα τα όποια προβλέπουν βάσεις και τα οποία στην πλειονότητα τους και στο μεγαλύτερο όγκο των τμημάτων πέφτουν έξω, έχει αποδειχθεί καταστροφική.

5. Μην ιεραρχείτε διαφορετικά τις προτιμήσεις σας επειδή είχατε καλύτερη επίδοση από ότι περιμένατε. Ένα από τα κλασικά λάθη των μαθητών που πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες στις Πανελλήνιες είναι πως αποφεύγουν να δηλώσουν τμήματα που χρειάζονται πολύ λιγότερα μόρια από όσα έχουν συγκεντρώσει ή το γεγονός ότι δηλώνουν τμήματα στο ύψος της βαθμολογίας τους, χωρίς πραγματικά να το θέλουν, μόνο και μόνο για να μην «χαραμίσουν» τα μόρια τους!

6. Συγκεντρώστε όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία και δεδομένα. Ακούστε τις απόψεις τρίτων και δεχθείτε τις προτάσεις τους, αλλά μην παρασύρεστε από αυτές. Ο κάθε μαθητής οφείλει να δηλώσει αυτό που πράγματι επιθυμεί. Δεν είναι τυχαίο πως και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, στο υπόδειγμα του μηχανογραφικού, την αρίθμηση των τμημάτων την χαρακτηρίζει ως δήλωση επιθυμίας του υποψηφίου. Προσπαθήστε να ιεραρχήσετε τι είναι σημαντικό για εσάς και να συνδυάσετε παραμέτρους. Θα ακούσετε πολλούς να αναφέρουν κλισέ εκφράσεις του τύπου «κάνε αυτό που αγαπάς» ή «κάνε αυτό που σου αρέσει». Άλλοι να λένε «δεν επιλέγεις επάγγελμα, επιλέγεις σπουδές» και όμως η αλήθεια είναι πως κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν αρκούν τα ευχολόγια ή αοριστολογίες. Μπορεί να αγαπάς εξίσου δύο επιστήμες, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσεις και ποια από τις δυο έχει καλύτερη απασχολησιμότητα. Το να επιλέξεις ένα αντικείμενο που θα έχει ελάχιστες θέσεις εργασίας δυσχεραίνει πολύ τη διαδρομή σου. Από την άλλη, το να επιλέξεις, για παράδειγμα, την Ιατρική, αλλά να πιστεύεις πως δε θα γίνεις γιατρός αλλά κάτι άλλο, πολύ μακριά από τα συναφή επαγγέλματά και τις συνδεόμενες ειδικότητες, σίγουρα αυτό δεν είναι μια αντιπροσωπευτική προοπτική της σχολής σου. Δεν κάνουμε από παντού τα πάντα, ούτε επιλέγουμε σπουδές δίχως να ονειρευόμαστε ή να στοχεύουμε και σε κάποιο κλάδο! Εξάλλου, είναι αυτονόητο πως ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας μας συνδυάζει σπουδές και επάγγελμα. Στόχος είναι να ανακαλύψεις τι θέλεις, να γνωρίζεις επακριβώς τις δυνατότητες που σου ανοίγονται και να πληροφορηθείς από ειδικούς επιστήμονες πως μπορείς μελλοντικά να κινηθείς διεπιστημονικά, ώστε να σχεδιάσεις μια διαφοροποιημένη σταδιοδρομία, μια πορεία που και θα σου ταιριάζει και θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις!

7. Ο αριθμός που παραθέτουμε δίπλα σε κάθε τμήμα είναι η δήλωση επιθυμίας μας, που πρακτικά σε συνδυασμό με τα μόρια μας είναι τα στοιχεία που αξιολογούνται για την εισαγωγή μας σε κάθε τμήμα. Συνεπώς, η αρίθμηση πρέπει να στηρίζεται κυρίως στην επιθυμία και τα ενδιαφέροντά μας και δευτερευόντως σε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο.

8. Μην αγνοείτε τμήματα τα οποία ενδεχομένως είναι δυνητικά προσβάσιμα και στις βαθμολογίες σας, αλλά δεν γνωρίζετε επακριβώς σε ποιον κλάδο ή επάγγελμα οδηγούν. Διερευνούμε με ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα συνδεόμενα επαγγέλματα κ.λπ. Δεν εξετάζουμε μόνο τα τμήματα που γνωρίζουμε ή μας ενδιαφέρουν και αγνοούμε παντελώς τα υπόλοιπα, διότι μπορεί σε κάποιο από τα υπόλοιπα να ανακαλύψουμε ένα τμήμα που μας ταιριάζει, μας αρέσει και εν τέλει μας οδηγεί στο επαγγελματικό πεδίο που μας ενδιαφέρει. Πριν δηλώσετε οτιδήποτε στο μηχανογραφικό σας, κάντε μια προσεκτική μελέτη των τμημάτων στα οποία έχετε πρόσβαση στο πεδίο/τομέα σας. Εξετάστε προσεκτικά όλα τα τμήματα τα οποία εκ των πραγμάτων μπορείτε να δηλώσετε. Πολλοί μαθητές έχουν χάσει «καλές ευκαιρίες», αγνοώντας πως σε μια επιλογή που προσπέρασαν, θα μπορούσαν να βρουν τον κλάδο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, υπάρχουν τμήματα όπως το Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας που οι περισσότεροι μαθητές δεν γνωρίζουν αλλά έχουν και τρομερά καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών και υψηλότατα ποσοστά απορρόφησης. Έχουμε τμήματα με διπλά επαγγελματικα δικαιώματα όπως το τμήμα των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών μπορώ να ασχοληθώ με τη Ναυπηγική και τη Ναυτιλία αλλά, παράλληλα, συνεχίζω να έχω επακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα όπως και κάθε άλλος απόφοιτος μηχανολόγος πολυτεχνικού τμήματος! Τμήματα όπως το Εφαρμοσμένης Πληροφορικής που είμαι πληροφορικός και οικονομολόγος κ.ο.κ. Απο την άλλη, σημαντικές λεπτομέρειες όπως το γεγονός πως το τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, είναι ένα οικονομικό τμήμα, το οποίο πέρα από επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου, μου δίνει και Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια, έχοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση είναι πληροφορίες που πολλοί μαθητές αγνοούν και μπορούν να οδηγήσουν σε έξυπνες επιλογές!

9. Μην παρασύρεστε από τη βάση εισαγωγής ενός τμήματος. Η θέση που έχει κάθε σχολή δεν αντικατοπτρίζει πάντα και τις προοπτικές των αποφοίτων της. Υπάρχουν τμήματα που είναι χαμηλά βαθμολογικά και πρακτικά μας δίνουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με ομοειδή τμήματα που βρίσκονται σε υψηλότερες βαθμολογίες. Αντίστοιχα, τμήματα με υψηλές βαθμολογίες τα οποία είναι τρομερά κορεσμένα στην αγορά εργασίας. Εξάλλου, οι βάσεις διαμορφώνονται, σε μεγάλο βαθμό, από τη ζήτηση του τμήματος, αλλά και από τα σκορ των μαθητών στα εξεταζόμενα μαθήματα. Επομένως, δεν χρειάζεται να κάνουμε προβλέψεις, ούτε να εστιάζουμε αποκλειστικά στα υψηλόβαθμα τμήματα.

10. Μην υποτιμάτε επιδεικτικά τμήματα που δεν είναι ευρέως γνωστά. Υπάρχουν πολλά προγράμματα σπουδών όπως π.χ. το Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙΠΑΕ, το τμήμα Στατιστικής του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που έχουν αξιόλογα διεπιστημονικά αντικείμενα και συνδέονται με δυναμικούς κλάδους επίσης της οικονομίας ή/και της έρευνας!

«Σε κάθε περίπτωση, η έγκυρη πληροφόρηση για τα επαγγέλματα, τις σπουδές και όλα τα δεδομένα των Πανελληνίων χρειάζονται για τη λήψη μια ορθής απόφασης. Υφίστανται οδηγοί σπουδών, ειδικά λογισμικά αλλά και όλοι εμείς οι λειτουργοί της συμβουλευτικής, με τις γνώσεις μας και με την εμπειρία μας σε θέματα σπουδών και επαγγελμάτων, για να συνδράμουμε στην καριέρα κάθε νέου ανθρώπου. Εξάλλου, όπως και κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, αναδύεται η σπουδαιότητα και η συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα κριτήρια μιας εύστοχης επιλογής είναι πολλά: το ενδιαφέρον μας για τον κλάδο, οι προοπτικές στην αυριανή αγορά εργασίας, τα οικογενειακά δεδομένα οι μαθησιακές επιδόσεις μας αλλά πριν και πάνω απο όλα είναι η αγάπη και το ενεργό ενδιαφέρον που θα έχουμε για την επιστήμη και τον κλάδο που μελλοντικά θα κληθούμε να υπηρετήσουμε» τονίζει ο κ. Ταουσάνης.