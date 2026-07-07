Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πρέπει να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026 και το Παράλληλο Μηχανογραφικό ηλεκτρονικά αυστηρά έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 και του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελληνίων 2026. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας η πλατφόρμα θα ανοίξει μετά τις 09:00 το πρωί και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στις 24:00.

Μηχανογραφικό 2026: Στις 09:00 ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 γίνεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω της επίσημης πλατφόρμας https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή θα αποκτήσουν τις επόμενες ημέρες, να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή και να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση, αλλά τελικά δεν προσήλθαν στις Πανελλήνιες 2026 σε κανένα μάθημα, και έχουν αποκτήσει password, αυτό ισχύει κανονικά για την πρόσβαση στην εφαρμογή του ΜΔ για το 10% (χωρίς νέα εξέταση).

{https://exchange.glomex.com/video/v-djou1tj5vz1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με την είσοδο στην πλατφόρμα εμφανίζονται αυτόματα τα προσωπικά τους στοιχεία, τα μόρια που συγκεντρώνουν για κάθε τμήμα, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), ο αριθμός εισακτέων και οι σχολές στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Το σύστημα επιτρέπει στους υποψηφίους να βλέπουν αποκλειστικά τα τμήματα για τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ΕΒΕ κάθε σχολής όσο και τις απαιτήσεις σε ειδικά ή μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, όπου αυτές προβλέπονται. Η διαδικασία συμπλήρωσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Αρχικά, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέγουν σχολές, να αλλάζουν τη σειρά προτίμησης και να αποθηκεύουν προσωρινά τις επιλογές τους μέσω της λειτουργίας «Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού». Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί απεριόριστες φορές μέχρι να αποφασίσουν ότι η λίστα των προτιμήσεών τους είναι οριστική. Στη συνέχεια επιλέγουν «Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου», οπότε το μηχανογραφικό οριστικοποιείται και αποκτά αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Από τη στιγμή της οριστικής υποβολής δεν είναι δυνατή καμία ηλεκτρονική τροποποίηση των επιλογών.

Η κρίσιμη προθεσμία και οι οδηγίες υποβολής Μηχανογραφικού 2026

Το πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας είναι ιδιαιτέρως αυστηρό για την διαδικασία και για αυτό το λόγο τονίζεται εξαρχής ότι η προθεσμία υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 και του Παράλληλου Μηχανογραφικού είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους. Παράλληλα προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στην συμπλήρωση και υποβολή των Μηχανογραφικών υπάρχει η δυνατότητα να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου και επιπλέον την Παρασκευή 10-7-2026 και την Πέμπτη 16-7-2026.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι, μετά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι καλό είναι να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το υποβληθέν αρχείο στον υπολογιστή τους. Το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό αποκτά αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, γεγονός που επιτρέπει στους υποψηφίους να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές προτιμήσεις που δήλωσαν.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προθεσμία υποβολής, καθώς μετά την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και ώρα 24:00 η εφαρμογή θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι δυνατή καμία νέα υποβολή ή τροποποίηση του Μηχανογραφικού ή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djp0ep2qdxoh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μηχανογραφικό 2026: Τι ισχύει για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Πανελληνίων

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026 του Σεπτεμβρίου δεν υποβάλλουν τώρα Μηχανογραφικό Δελτίο. Η διαδικασία για αυτούς θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων, όταν και θα αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή των προτιμήσεών τους.

Η εγκύκλιος για το Μηχανογραφικό 2026