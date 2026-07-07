Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά των κρυπτονομισμάτων την Τρίτη.

Bitcoin υποχωρεί κατά 0,98%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 63.130,81 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 626,05 δολαρίων. Παράλληλα, το Ether σημειώνει πτώση 1,41% και διαπραγματεύεται στα 1.768,87 δολάρια, έχοντας χάσει 25,36 δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. Αρνητική είναι η εικόνα και για το Solana, το οποίο κινείται χαμηλότερα κατά 1,47%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 80,77 δολάρια και τις απώλειες να ανέρχονται σε 1,21 δολάρια.

Το Bitcoin βρέθηκε νωρίτερα υπό ισχυρές πιέσεις, υποχωρώντας προς τα επίπεδα των 60.000 δολαρίων, μετά την απόφαση της Strategy, ενός από τους μεγαλύτερους εταιρικούς κατόχους του ψηφιακού νομίσματος, να προχωρήσει σε νέα πώληση μέρους των αποθεμάτων της σε Bitcoin για δεύτερη φορά φέτος.

Η κίνηση της εταιρείας, η οποία στο παρελθόν είχε δεσμευτεί ότι δεν θα πουλήσει ποτέ τα αποθέματά της σε Bitcoin, προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αγορές και θεωρήθηκε πλήγμα για το επενδυτικό αφήγημα γύρω από το ψηφιακό νόμισμα που έχει χαρακτηριστεί ως «ψηφιακός χρυσός».

Πωλήσεις 216 εκατ. δολαρίων

Σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν μέσω κανονιστικής κατάθεσης, η Strategy προχώρησε σε πωλήσεις Bitcoin συνολικής αξίας 216 εκατ. δολαρίων. Ειδικότερα, στις 29 και 30 Ιουνίου πούλησε Bitcoin αξίας περίπου 80,8 εκατ. δολαρίων, με μέση τιμή τα 59.256 δολάρια ανά νόμισμα, ενώ από την 1η έως τις 5 Ιουλίου προχώρησε σε πρόσθετες πωλήσεις ύψους 135,5 εκατ. δολαρίων.

Παρά τις πωλήσεις, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί 843.775 Bitcoin, αξίας περίπου 52,1 δισ. δολαρίων, ενώ το μέσο κόστος κτήσης ανά νόμισμα διαμορφώνεται στα 75.476 δολάρια. Αναλυτές της Barclays επισημαίνουν ότι η μεταβολή της στρατηγικής της εταιρείας έχει επιβαρύνει σημαντικά το επενδυτικό κλίμα, καθώς η δημόσια δέσμευση περί μη πώλησης Bitcoin αποτελούσε βασικό στοιχείο της επενδυτικής της ταυτότητας.

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Ώθηση στην αγορά μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη θετική του στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου ότι έχει εξελιχθεί σε «μεγάλο υποστηρικτή των crypto».

Οι δηλώσεις του έδωσαν προσωρινή ώθηση στην αγορά, με το Bitcoin να περιορίζει τις απώλειές του και να επιστρέφει σε θετικό έδαφος.

Το Bitcoin διαπραγματευόταν αργότερα στα 63.853,85 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,8% σε ημερήσια βάση, αν και νωρίτερα κατέγραφε απώλειες άνω του 2%. Παράλληλα, το Ether κινήθηκε στα 1.768,87 δολάρια, με ημερήσια πτώση 1,41%, ενώ το Solana υποχώρησε κατά 1,47%, στα 80,77 δολάρια.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα του Bitcoin συνδέεται περισσότερο με τις εταιρικές κινήσεις της Strategy και λιγότερο με τις θεμελιώδεις προοπτικές του ίδιου του κρυπτονομίσματος. Ωστόσο, η αγορά παραμένει επιφυλακτική, καθώς το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα συνεχίζει να κινείται στο εύρος μεταξύ 60.000 και 70.000 δολαρίων, αναζητώντας νέα κατεύθυνση.