Το 22% των Ρεπουμπλικάνων δηλώνει ότι έχει επενδύσει, διαπραγματευτεί ή χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ether, έναντι 17% των Δημοκρατικών.

Η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ αποκτά ολοένα και πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, με τους Ρεπουμπλικάνους να εμφανίζονται πλέον σημαντικά πιο ενεργοί στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center το 22% των Ρεπουμπλικάνων δηλώνει ότι έχει επενδύσει, διαπραγματευτεί ή χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin και το Ether, έναντι 17% των Δημοκρατικών. Η διαφορά αυτή σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μεταβολή, καθώς μέχρι το 2026 τα ποσοστά χρήσης μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων ήταν σχεδόν ταυτόσημα.

Αναλυτές αποδίδουν τη μεταστροφή, σε μεγάλο βαθμό, στη στήριξη που έχει προσφέρει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει ως στόχο να καταστήσει τις ΗΠΑ «παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», προωθώντας πολιτικές που θεωρούνται ιδιαίτερα φιλικές προς τη βιομηχανία.

«Υπάρχει ένα τεράστιο κομματικό χάσμα», σχολιάζει ο Eli Yokley, αναλυτής πολιτικής της Morning Consult, σημειώνοντας ότι η απόκλιση άρχισε να διαμορφώνεται το 2023 και ενισχύθηκε σημαντικά κατά την προεκλογική περίοδο του 2024.

Η σύνδεση του Τραμπ με την αγορά κρυπτονομισμάτων

Η σύνδεση του Τραμπ με την αγορά κρυπτονομισμάτων δεν περιορίζεται σε πολιτικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο, λανσάροντας συλλογές NFTs, την πλατφόρμα World Liberty Financial, αλλά και τα memecoins $TRUMP και $MELANIA. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η προσωπική αυτή εμπλοκή συνέβαλε στην ενίσχυση της απήχησης των crypto στους ψηφοφόρους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

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Παράλληλα, ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η πολιτική ταυτότητα δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που επηρεάζει τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο διαχωριστικό παράγοντα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Morning Consult, περίπου το 74% των επενδυτών και χρηστών κρυπτονομισμάτων είναι άνδρες. Οι γυναίκες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου, γεγονός που περιορίζει τη συμμετοχή τους στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων.

Η διαφορά είναι ακόμη πιο έντονη στις νεότερες ηλικίες. Άνδρες κάτω των 45 ετών διαπραγματεύονται κρυπτονομίσματα με ποσοστά που φτάνουν το 38%-42%, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας, όπου η συμμετοχή κυμαίνεται μεταξύ 13% και 16%.

Οι ερευνητές συνδέουν την αυξημένη συμμετοχή των νέων ανδρών σε κρυπτονομίσματα με μια ευρύτερη τάση προς επενδύσεις υψηλής μεταβλητότητας, όπως οι μετοχές-«meme», τα μοχλευμένα ETFs, οι πλατφόρμες αθλητικού στοιχηματισμού και οι αγορές προβλέψεων. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ειδικούς ως «οικονομικός μηδενισμός» (financial nihilism), καθώς πολλοί νέοι επενδυτές αναζητούν γρήγορες αποδόσεις σε ένα περιβάλλον αυξημένων οικονομικών πιέσεων.