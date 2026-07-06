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Το κοινωνικό leasing αυτοκινήτου παίρνει πλέον τον δρόμο της υλοποίησης, μετά την έγκριση του ελληνικού σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Το πρόγραμμα κοινωνικού leasing αυτοκινήτου περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, καθώς εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και εντάσσεται στο νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Η δράση προβλέπει κρατική επιδότηση έως 13.000 ευρώ για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω leasing, επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και επιδότηση για την εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.

Τι είναι το κοινωνικό leasing

Σε αντίθεση με τα προγράμματα επιδότησης αγοράς, το κοινωνικό leasing βασίζεται στη μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να καταβάλει το συνολικό κόστος αγοράς του οχήματος, ενώ η κρατική επιδότηση μειώνει σημαντικά το ύψος της μίσθωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται να αποκτήσουν νέο όχημα, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης.

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Η επιδότηση

Η βασική κρατική ενίσχυση ανέρχεται έως τις 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Παράλληλα προβλέπονται:

επιπλέον επιδότηση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία,

οικονομική ενίσχυση για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα δεν καλύπτει μόνο μέρος του κόστους χρήσης του ηλεκτρικού οχήματος, αλλά αντιμετωπίζει και ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια της ηλεκτροκίνησης, δηλαδή την πρόσβαση σε ιδιωτική υποδομή φόρτισης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά όρια του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Ενδεικτικά προβλέπονται τα εξής όρια:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό - 10.500 ευρώ

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί - 13.650 ευρώ

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί και μέλος με αναπηρία - 16.650 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά - 20.800 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά - 27.100 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία - 30.100 ευρώ

Ζευγάρι με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία - 36.400 ευρώ

Τα συγκεκριμένα όρια αποτελούν την πρώτη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης

Η κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, το οποίο θα δημιουργήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέσω του Μητρώου θα εκδίδεται ειδική κάρτα ευάλωτου νοικοκυριού, η οποία θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις σχετικές δράσεις στήριξης. Το μητρώο θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

Η διαδικασία συμμετοχής θα ξεκινά με την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων ένταξης.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης μίσθωσης, επιλέγοντας όχημα από κατάλογο επιλέξιμων μοντέλων που θα δημοσιεύσει το κράτος.

Η λίστα θα περιλαμβάνει κυρίως οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς η φιλοσοφία του προγράμματος είναι η κάλυψη βασικών αναγκών μετακίνησης και όχι η επιδότηση ακριβών ή πολυτελών μοντέλων ηλεκτρικών οχημάτων.