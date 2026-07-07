Έως τις 06/07, το συνολικό ποσό των επιστροφών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθε σε 540,2 εκατ. ευρώ και αφορά συνολικά 2.312.275 ΑΦΜ.

Περισσότερα από 540 εκατ. ευρώ σε επιστροφές φόρου εισοδήματος έχουν καταβληθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σε περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα οποία αποτυπώνουν την αυξημένη ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνονται πλέον οι επιστροφές φόρου μέσω των αυτοματοποιημένων διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης.

Συγκεκριμένα, έως τις 6 Ιουλίου 2026, το συνολικό ποσό των επιστροφών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθε σε 540,2 εκατ. ευρώ και αφορά συνολικά 2.312.275 Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Από αυτά, ποσό 301,3 εκατ. ευρώ έχει ήδη καταβληθεί απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς 1.413.643 φορολογουμένων μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα, για 648.532 φορολογούμενους πραγματοποιήθηκαν κεντρικοί συμψηφισμοί με οφειλές προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, μέσω των ΔΟΥ διεκπεραιώθηκαν συμψηφισμοί και επιστροφές ύψους 26,6 εκατ. ευρώ που αφορούν 37.421 ΑΦΜ. Συνολικά, οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές που έχουν ολοκληρωθεί αντιστοιχούν σε 484,97 εκατ. ευρώ και περισσότερες από 2,09 εκατομμύρια περιπτώσεις.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αναδεικνύουν τη σημαντική διεύρυνση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιστροφής φόρου. Το 61,14% των δικαιούχων λαμβάνει πλέον την επιστροφή απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον φορολογούμενο. Επιπλέον, το 28,05% των περιπτώσεων διεκπεραιώνεται μέσω κεντρικών συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο.

Αυτό σημαίνει ότι συνολικά το 90,8% των επιστροφών ολοκληρώνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, περιορίζοντας σημαντικά τις περιπτώσεις που απαιτούν παρέμβαση των φορολογικών υπηρεσιών. Μόλις το 1,62% των επιστροφών εξακολουθεί να διεκπεραιώνεται μέσω των ΔΟΥ.

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Η μεγαλύτερη πληρωμή επιστροφών πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2026, όταν πιστώθηκαν 71,45 εκατ. ευρώ σε 445.718 φορολογούμενους, ενώ ιδιαίτερα υψηλές ήταν και οι επιστροφές της 21ης Μαΐου, όταν καταβλήθηκαν 56,44 εκατ. ευρώ σε 232.088 δικαιούχους. Σημαντικές ήταν επίσης οι πληρωμές της 24ης Ιουνίου, ύψους σχεδόν 25 εκατ. ευρώ προς περισσότερους από 78.600 φορολογούμενους.