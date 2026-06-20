Έχουν υποβληθεί 5.110.584 φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποτυπώνουν τόσο την αυξημένη συμμετοχή των φορολογουμένων όσο και το σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα της εφετινής εκκαθαριστικής διαδικασίας.

Μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί συνολικά 5.110.584 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1), ενώ παράλληλα κατατέθηκαν 2.335.070 δηλώσεις ακινήτων (Ε2) και 936.446 έντυπα Ε3 που αφορούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Φορολογικές δηλώσεις: Το Δημόσιο έχει ήδη βεβαιώσει φόρους 3,1 δισ. ευρώ

Η μέχρι σήμερα εικόνα των εκκαθαρίσεων αποκαλύπτει ότι το Δημόσιο έχει ήδη βεβαιώσει φόρους ύψους 3,1 δισ. ευρώ από τις χρεωστικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 1.694.243 φορολογούμενοι, ποσοστό 33,16% του συνόλου, έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό. Το συνολικό ποσό φόρου που τους αναλογεί μεταφράζεται σε μέση επιβάρυνση περίπου 1.835 ευρώ ανά χρεωστική δήλωση.

Πάνω από 471,7 εκατ. οι επιστροφές έως τώρα

Την ίδια στιγμή, σημαντικός αριθμός φορολογουμένων δικαιούται επιστροφή φόρου. Οι πιστωτικές δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα οδηγούν σε επιστροφές συνολικού ύψους άνω των 471,7 εκατ. ευρώ, ενώ ένα ακόμη μεγάλο τμήμα των δηλώσεων καταλήγει σε μηδενικό αποτέλεσμα, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση ή επιστροφή. Θετική εμφανίζεται η εικόνα στην ταχύτητα καταβολής των επιστροφών φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιστροφές και συμψηφισμοί για 1.488.431 δικαιούχους, που αντιστοιχούν στο 92,9% των φορολογουμένων που δικαιούνται επιστροφή. Το συνολικό ποσό που έχει αποδοθεί ανέρχεται σε 306,45 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, περισσότερα από 203,1 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν απευθείας σε 1.040.899 φορολογουμένους οι οποίοι δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Παράλληλα, μέσω κεντρικών συμψηφισμών και επιστροφών διατέθηκαν επιπλέον 93,3 εκατ. ευρώ σε 432.704 δικαιούχους, ενώ μέσω των ΔΟΥ πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί και επιστροφές ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ για 14.828 φορολογουμένους.