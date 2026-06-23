Αδύναμοι «γαλάζιοι» εκλογικοί κρίκοι: Θεσσαλία, Πελοπόνησσος, Β. Ελλάδα Κρήτη.

Τι συμβαίνει και όλο το βαρύ πυροβολικό της κυβέρνησης έχει πάρει τα όρη και τα βουνά στην Περιφέρεια και όχι τις παραλίες Ιούνιο μήνα; Κυριολεκτικά εδώ και μία εβδομάδα όλοι οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί έχουν βγει στους δρόμους. Χωρίς εξαίρεση. Από τους «στρατηγούς» του Πενταγώνου και της Κατεχάκη Ν. Δένδια και Μ. Χρυσοχοίδη , τον «τσάρο» της οικονομίας Κ. Πιερρακάκη μέχρι τις ακριβοθώρητες Λίνα Μενδώνη και Όλγα Κεφαλογιάννη.

Και μαζί τους και ο Μ. Βορίδης. Ο μόνος μη υπουργός που κρίνεται – από το Μαξίμου – απολύτως αναγκαίος στην επιχείρηση -καταιγίδα που οργανώνει η Ν.Δ. Με έναν στόχο. Να ανεβάσει την χαμηλή συσπείρωση της.

Εντολή να ιδρώσουν την υπουργική φανέλα

Φυσικά το ..σάλπισμα να «ιδρώσουν» την υπουργική φανέλα κατακαλόκαιρο το έδωσε ο πρωθυπουργός. Με τα προγνωστικά για κάλπες τον Σεπτέμβριο ή το ΄27 να βρίσκονται τώρα στο 40% - 60%. Με τις εξορμήσεις, ωστόσο, να είναι απολύτως στοχευμένες. Στο αρχηγείο της Ν.Δ. έχουν κυκλώσει συγκεκριμένες Περιφέρειες: Θεσσαλία, Πελοππόνησο, Β. Ελλάδα και Κρήτη.

Οι «προβληματικές» Περιφέρειες

Εκεί όπου η η Ν.Δ. παρουσιάζει την μεγαλύτερη δημοσκοπική κάμψη. Ή κινδυνεύει να την παρουσιάσει. Ή για να κρατήσει δυνάμεις. Με τις μετρήσεις να δείχνουν αδυναμία στο σύνολο της Επικράτειας, πλην λεκανοπεδίου.

Ο νέος Γραμματέας Κ. Κυρανάκης κατάλαβε ότι το κόμμα δεν βρίσκεται σε καλή εκλογική κατάσταση και ανέλαβε δράση. Αφού οι μισοί ψηφοφόροι της Ν.Δ δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τους περισσότερους να έχουν , ήδη , αναχωρήσει ή να ετοιμάζουν αποσκευές για άλλο κόμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αγρότες και πλημμύρες ο «πονοκέφαλος» της Θεσσαλίας

Με τη Ν.Δ να έχει καταφέρει το ακατόρθωτο- να ετοιμάζονται να βγουν καταμεσής του καλοκαιριού τα τρακτέρ στους δρόμους στη Λάρισα την Τετάρτη- η Θεσσαλία εκπέμπει εκλογικό sos. Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μαγνησία διαθέτουν όλες μαζί έναν υπουργό αυτή την στιγμή στην κυβέρνηση. Τον Δ. Παπαστεργίου. Και αυτόν εξωκοινοβουλευτικό. Με τον Βόλο να κρίνεται άκρως προβληματικός αφού ο Χρ. Τριαντόπουλος έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα με την τραγωδία των Τεμπών.

Με το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα να παραμένουν οι επιδοτήσεις στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφού μεγάλος αριθμός αγροτών δεν έχει πάρει καν τα υπεσχημένα από τον Δεκέμβριο – οπότε και έφυγαν τα τρακτέρ από τους δρόμους- αλλά ούτε και τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις του 2026. Με βασικό «αγκαθι» τις αστοχίες που παρουσιάζει το δορυφορικό σύστημα στον έλεγχο των ιδιοκτησιών και στο μέτρημα των ζώων.

Και με τα προβλήματα να αυξάνονται αντί να μειώνονται. Αφού τώρα προστίθενται και οι απαγορεύσεις στην μετακίνηση των ζώων για καλοκαιρινή βόσκηση λόγω ευλογιάς και τους κτηνοτρόφους να ζητούν νέα επιδότηση για τα έγκλειστα ζώα. Πάλι εξαιτίας της ευλογιάς.

Η «σκιά» Σαμαρά βαραίνει στην Πελοπόννησο

Στην Πελοπόννησο όπου εκδράμει το μεγαλύτερο μέρος του υπουργικού αυτήν την εβδομάδα ρίχνει βαριά την σκιά του ο Αντώνης Σαμαράς. Που μπορεί να έχει την έδρα του στην Μεσσηνία αλλά αναμφίβολα επηρεάζει σχεδόν το σύνολο των νομών.

Με τη Ν.Δ. να αναζητά δυνατές υποψηφιότητες και να αποπειράται να διεισδύσει στο εκλογικό κοινό του πρώην πρωθυπουργού που ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο κόμμα. Στερώντας πιθανώς και την πρωτιά της Ν.Δ. στον νομό.

Ο μόνος – μη υπουργός – αλλά εκτελών χρέη «εκλογικής συσπείρωσης» που έκανε περίπατο στην Λακωνία είναι ο Μ. Βορίδης. Αφού είναι βέρος δεξιός , μιλάει την γλώσσα των Μανιατών και επισκέπτεται συχνά την περιοχή λόγω εντοπιότητας της συζύγου του. Ούτως ή άλλως η Λακωνία πάσχει από ενδοπαραταξιακά προβλήματα κυρίως.

Οι εχθροί έχουν ονοματεπώνυμο στην Β. Ελλάδα

Χαμηλές πτήσεις παρατηρούνται για τη Ν.Δ σχεδόν στο σύνολο της Β. Ελλάδας. Με βασικό άξονα την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και αρκετά προβλήματα στην Ανατολική.

Εδώ η Ν.Δ. αντιμετωπίζει δύο ειδών απειλές. Τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της από σειρά λαθών που έχει κάνει με κύριο το αγροτικό. Πρόβλημα που διατρέχει οριζόντια την Β. Ελλάδα. Και την ισχυρή διείσδυση των αρχηγών έτερων δεξιών κομμάτων λόγω εντοπιότητας. Πρώτον, στη Β. Ελλάδα διατηρεί ισχυρό θύλακα ο Αντώνης Σαμαράς. Με τους δυσαρεστημένους Καραμανλικούς να προστίθενται στον θύλακα μετά την οριστική αποχώρηση του Κ. Καραμανλή από την έδρα της Θεσσαλονίκης.

Εισπήδηση Βελόπουλου σε όλη την Β. Ελλάδα

Αναμφίβολα ο μεγάλος εκλογικός «εχθρός» που έχει κάνει εισπήδηση στην εκλογική δεξαμενή της Ν.Δ. τα δύο τελευταία χρόνια είναι ο Κ. Βελόπουλος. Ο οποίος έχει «σαρώσει» όλη την δυσαρέσκεια ψηφοφόρων της Ν.Δ. «Όπου βλέπει δυσφορία ορμάει. Από αγρότες μέχρι μικρομεσαίους επαγγελματίες και ανθρώπους της αγοράς» λένε όσοι γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Με τις μεγάλες δυνάμεις του να τις συγκεντρώνει στην Α΄ Θεσσαλονίκης και στην Πέλλα από την οποία κατάγεται. Και με τα δίχτυα της Ελληνικής Λύσης να έχουν απλωθεί σε όλους τους νομούς. Με το κόμμα Βελόπουλο να έρχεται δεύτερο σε αρκετές περιοχές το ΄23 και τώρα να διεκδικεί ακόμη και πρωτιές.

Έτερος «εχθρός» εντός Θεσσαλονίκης η Μαρία Καρυστιανού

Δεύτερος «εχθρός» με ονοματεπώνυμο είναι η Μαρία Καρυστιανού. Με το πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα της ΕΛΠΙΔΑ να αντλεί αρκετές δυνάμεις από το αστικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης από όπου και προέρχεται η ίδια. Και να οργανώνεται τάχιστα και στους γύρω νομούς.

Δ. Νατσιός και Αφρ. Λατινοπούλου κρατούν δυνάμεις σε Εκκλησία και νεολαία

Ο τρίτος «εχθρός» ακούει στο όνομα Δημήτρης Νατσιός. Με ισχυρές δυνάμεις μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο και τον ίδιο να έχει προνομιακή εκλογική πρόσβαση στην Πιερία από όπου και κατάγεται.

Τέταρτος αλλά καθόλου ευκαταφρόνητος «εχθρός» είναι το κόμμα της Αφρ. Λατινοπούλου. Με μεγάλο πέρασμα στην νεολαία, ισχυρά ερείσματα στην Β. Θεσσαλονίκης και τον Έβρο από όπου κατάγεται.

Με τον αστάθμητο παράγοντα Κ. Καραμανλή τζούνιορ στις Σέρρες να κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την πρωτιά της Ν.Δ. στο κάστρο των «Καραμανλήδων» αν δεν κατέβει στις εκλογές όπως έχει προαναγγείλει.

Η μάχη της Κρήτης

Το μοναδικό τρόπαιο που είχε η Ν.Δ. στην Κρήτη αφού κατάφερε να ζωγραφίσει «μπλε» όλο το νησί στις εκλογές του ΄23 , κινδυνεύει να το χάσει.

Το Ηράκλειο βρίσκεται στο επίκεντρο της «γαλάζιας» θύελλας» που έχει ξεσπάσει στο νησί μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με «λαβωμένη» τη Ν.Δ. παντοδύνανο τον Ν. Ανδρουλάκη στην έδρα του αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα να έχει καλές προσβάσεις, το Ηράκλειο μετατρέπεται σε μήλον της έριδος. Με τη ΝΔ. να ποντάρει σε πρωτιά μόνον αν οι εκλογικές δυνάμεις του Ν. Ανδρουλάκη και του Αλ. Τσίπρα αλληλοεξουδετερωθούν. Και με τα Χανιά και το Ηράκλειο να κινδυνεύουν να χάσουν από έναν βουλευτή. Και με το σύνολο των Κρητικών να δηλώνουν αδικημένοι με το επιχείρημα ότι στιγματίστηκαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θεσσαλία

Στο πλαίσιο αυτό στην περιοδεία της Θεσσαλίας επιστρατεύονται δυνατά ονόματα στελεχών της κυβέρνησης όπως ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που ως πρώην γραμματέας της ΝΔ διατηρεί ερείσματα στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Πελοπόννησος

Την Λακωνία θα επισκεφτούν οι Μ . Βορίδης και Κ. Κατσαφάδος ένεκα Μανιάτης. Στο Ναύπλιο και το Άργος θα περιοδεύσουν οι Θ. Πλεύρης και Θ. Καββαδάς . Στην Ερμιονίδα και το Πόρτο Χέλι θα βρεθεί η Άννα Καραμανλή. Στην Τρίπολη και την Νεμέα θα περιοδεύσει η Όλγα Κεφαλογιάννη με τον Κ. Χατζηδάκη να κάνει την βασική ομιλία στην Τρίπολη. Στην Μεγαλόπολη θα βρεθεί ο Νίκος Παπαθανάσης.

Στη Μεσσηνία – έδρα του Αντώνη Σαμαρά – θα πάνε τρεις. Ο Κ. Κυρανάκης και η Ν. Κεραμέως την μία ημέρα και ο Χρ. Δήμας την εποκμένη. Στην Κορινθία θα βρεθεί ο υπουργός Σχοινάς. Το Άργος θα επισκεφθεί η Λίνα Μενδώνη.