Μέσω του 1566, οι πολίτες προγραμματίζουν ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Προσωπικούς Ιατρούς, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς και δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας.

Το 1566 αποτελεί το νέο ενιαίο σημείο επικοινωνίας των πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας μέσω μιας δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Καλώντας από οποιαδήποτε σταθερή ή κινητή τηλεφωνική συσκευή, ο πολίτης συνδέεται με εξειδικευμένο εκπρόσωπο εξυπηρέτησης, ο οποίος παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν το ΕΣΥ.

Η νέα υπηρεσία δημιουργήθηκε με στόχο να απλοποιήσει την καθημερινότητα των πολιτών, συγκεντρώνοντας σε έναν αριθμό πληροφορίες και διαδικασίες που μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένες σε διαφορετικές υπηρεσίες. Μέσω του 1566, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται, να προγραμματίζουν ραντεβού και να λαμβάνουν οδηγίες για το πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις δημόσιες δομές υγείας.

Ραντεβού σε νοσοκομεία και δομές υγείας

Μία από τις βασικές λειτουργίες του 1566 αφορά τον προγραμματισμό ραντεβού στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία όλων των δημόσιων νοσοκομείων του ΕΣΥ, ενώ παράλληλα λαμβάνουν πληροφορίες για τις διαδικασίες εισαγωγής, νοσηλείας και αποκατάστασης.

Παράλληλα, η γραμμή υποστηρίζει την πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, παρέχοντας δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού σε Κέντρα Υγείας, σε Προσωπικούς Ιατρούς, σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, αλλά και στις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να λάβουν βοήθεια για την εύρεση και την εγγραφή τους σε Προσωπικό Ιατρό.

Ενημέρωση για παροχές ΕΟΠΥΥ και φάρμακα

Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών του 1566 αφορά τις παροχές και τις διαδικασίες του ΕΟΠΥΥ. Μέσω της γραμμής παρέχεται ενημέρωση για αποζημιώσεις οπτικών ειδών, έξοδα μεταφοράς ασθενών, ιατροφαρμακευτικά υλικά, διαδικασίες παραλαβής φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ), καθώς και για την άυλη συνταγογράφηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται γρήγορα για δικαιώματα, διαδικασίες και διαθέσιμες υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε διαφορετικούς φορείς ή να ταλαιπωρούνται με αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα σε ξεχωριστές τηλεφωνικές γραμμές.

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Πρόληψη, εμβολιασμοί και προγράμματα υγείας

Το 1566 λειτουργεί επίσης ως σημείο ενημέρωσης για τα προγράμματα δημόσιας υγείας του Υπουργείου Υγείας. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», το οποίο περιλαμβάνει δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά και για καρδιαγγειακά νοσήματα. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία της ΕΚΑΠΥ, τα εμβολιαστικά προγράμματα και άλλες δράσεις πρόληψης και φροντίδας που απευθύνονται στους πολίτες.

Πληροφορίες για καθημερινές ανάγκες υγείας

Η τηλεφωνική γραμμή καλύπτει ακόμη μια σειρά από πρακτικά ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες. Μέσω του 1566 παρέχονται πληροφορίες για εφημερίες νοσοκομείων και φαρμακείων, θέματα ταξιδιωτικής ιατρικής, διαδικασίες μεταφοράς ασθενών, καθώς και για επισκέψεις συγγενών σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Με τη λειτουργία του 1566, το ΕΣΥ αποκτά ένα ενιαίο κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες, μειώνοντας την ταλαιπωρία και διευκολύνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η νέα γραμμή έρχεται να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος «οδηγός» μέσα στο σύστημα υγείας, προσφέροντας ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη όλο το 24ωρο.