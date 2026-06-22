Η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566 έχει αναδειχθεί σε βασικό εργαλείο πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, με τον προγραμματισμό ραντεβού να αποτελεί τη συντριπτικά μεγαλύτερη κατηγορία αιτημάτων που διαχειρίζεται.

Το Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού καλύπτει πλέον το σύνολο σχεδόν των βασικών υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας. Μέσα από αυτό οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα Κέντρα Υγείας, με τον Προσωπικό Ιατρό, με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, στις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας, αλλά και για διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας.

Η ενοποίηση των υπηρεσιών σε μία κοινή πλατφόρμα φιλοδοξεί να απλοποιήσει τη διαδικασία προγραμματισμού, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες περίθαλψης.

Οι πολίτες επιλέγουν το 1566

Η ανταπόκριση των πολιτών αποτυπώνεται στα στοιχεία χρήσης της τηλεφωνικής γραμμής. Ο προγραμματισμός ραντεβού αποτελεί τη μεγαλύτερη σε όγκο υπηρεσία του 1566, καθώς έχουν καταγραφεί 2.768.782 κλήσεις για ραντεβού σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και ακόμη 529.682 κλήσεις για ραντεβού με συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν ότι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση εξακολουθεί να αποτελεί βασική επιλογή για μεγάλο μέρος των πολιτών, παρά τη διαθεσιμότητα των ψηφιακών εργαλείων.

Σχεδόν 9 στις 10 κλήσεις αφορούν ραντεβού

Το αποτύπωμα του 1566 στο σύστημα υγείας είναι ιδιαίτερα έντονο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σχεδόν εννέα στις δέκα κλήσεις που δέχεται η γραμμή σχετίζονται με τον προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού, γεγονός που αναδεικνύει τον κομβικό της ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.

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Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι το 1566 έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο επαφής των πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση των ραντεβού και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης.