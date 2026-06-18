Το 1566 είναι ο ενιαίος, δωρεάν, τετραψήφιος αριθμός του Υπουργείου Υγείας για όλες τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα.

Το 1566 λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, και αφορά κάθε πολίτη ανεξαρτήτως ηλικίας, ασφαλιστικής κατάστασης ή τόπου διαμονής. Ο καθένας από εμάς μπορεί να εξυπηρετηθεί και να καθοδηγηθεί από το 1566, με στόχο την ευκολότερη πρόσβασή του στις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το 1566 συγκέντρωσε τις περισσότερες από 100 διάσπαρτες τηλεφωνικές γραμμές των φορέων του ΕΣΥ και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, ενοποιώντας την εξυπηρέτηση σε έναν αριθμό, μία ψηφιακή πλατφόρμα ( 1566.gov.gr) και την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά. Εξαίρεση παραμένει ο αριθμός 166 του ΕΚΑΒ, που εξακολουθεί να λειτουργεί αυτόνομα για τα επείγοντα περιστατικά.

Μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει το 1566 είναι τα ραντεβού αλλά και η ενημέρωση για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού.

Τι είναι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού

Ο Προσωπικός Ιατρός αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον φυσικό «πλοηγό» του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της υγείας του εγγεγραμμένου πληθυσμού, παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων, ενώ συνδιαχειρίζεται και θέματα ψυχικής υγείας ή φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Πώς εξυπηρετεί το 1566

Καθοδηγεί τους πολίτες στη διαδικασία εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό.

Βοηθά στην εύρεση διαθέσιμου Προσωπικού Ιατρού στην περιοχή του πολίτη.

Προγραμματίζει ραντεβού με τον Προσωπικό Ιατρό μέσω της ενιαίας πλατφόρμας.

Παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα του εγγεγραμμένου πληθυσμού.

Ο Προσωπικός Ιατρός είναι μία από τις θεματικές με τη μεγαλύτερη ζήτηση στο 1566, καθώς οι περισσότεροι ενήλικες πολίτες έχουν ή πρέπει να αποκτήσουν εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό για να έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΣΥ και στα παραπεμπτικά για εξετάσεις.