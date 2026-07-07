Η ανάλυση για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής 2026 ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΓΕΛ) και ανά Τομέα (ΕΠΑΛ) - Η ακτινογραφία των φετινών τιμών ΕΒΕ.

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Μηχανογραφικού 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλήνιες στο δρόμο για τις Βάσεις 2026 για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) καθώς και του Παράλληλου Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59 και η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

ΕΒΕ: Πώς διαμορφώνονται οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής 2026

Μαζί με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για το Μηχανογραφικό δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φετινές τιμές ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο (ΓΕΛ) και ανά Τομέα (ΕΠΑΛ). Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι ένα κατώτατο όριο μορίων που πρέπει να ξεπεράσει ο υποψήφιος για να μπορεί να εισαχθεί σε κάθε σχολή. Υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε Τμήμα, με βάση τον Μέσο Όρο (ΜΟ) της εξεταστικής και τον συντελεστή ΕΒΕ της σχολής.

ΕΒΕ σχολής = Συντελεστής ΕΒΕ × ΕΒΕ Πεδίου (ή Τομέα)

Η ΕΒΕ υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε πεδίου και τον συντελεστή που έχει επιλέξει κάθε τμήμα, ο οποίος κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20. Ο συντελεστής κυμαίνεται από 0,80 (ελάχιστος, «εύκολη» είσοδος) έως 1,20 (μέγιστος, «δύσκολη» είσοδος). Έτσι, κάθε σχολή διαμορφώνει το δικό της ελάχιστο όριο εισαγωγής, πριν ακόμη προκύψουν οι τελικές βάσεις.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Η μεγαλύτερη άνοδος της χρονιάς στην ΕΒΕ 2026

Η σημαντικότερη μεταβολή στις φετινές Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής καταγράφεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες), όπου η επίσημη ΕΒΕ διαμορφώνεται στο 13,09, αυξημένη κατά 0,81 μονάδες ή 6,6% σε σχέση με το 2025. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις αισθητά καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, κυρίως στα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών, που ανέβασαν τον μέσο όρο του πεδίου. Ως αποτέλεσμα, αυξάνονται και τα ελάχιστα όρια εισαγωγής για όλες τις σχολές του 2ου Πεδίου, καθώς η ΕΒΕ αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία εφαρμόζεται ο συντελεστής (από 0,80 έως 1,20) που έχει επιλέξει κάθε τμήμα. Στην πράξη, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που διεκδικούν θέση σε Πολυτεχνικές, Θετικές και άλλες τεχνολογικές σχολές θα πρέπει να συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια μόνο και μόνο για να ξεπεράσουν το κατώφλι εισαγωγής, πριν ακόμη διαμορφωθούν οι τελικές βάσεις. Πρόκειται για το πεδίο που αναμένεται να δεχθεί τις μεγαλύτερες ανοδικές πιέσεις στις Βάσεις 2026, καθώς ο συνδυασμός υψηλότερης ΕΒΕ και αυξημένου αριθμού αριστούχων ενισχύει τον ανταγωνισμό στις δημοφιλείς σχολές.

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Για το 2026 οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής

1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές): 11,20 (-0,09 σε σχέση με το 2025)

2ο Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές): 13,09 (+0,81)

3ο Πεδίο (Επιστήμες Υγείας): 12,32 (+0,33)

4ο Πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική): 10,33 (-0,17)

Η εντυπωσιακή άνοδος στο 2ο Πεδίο, κατά περίπου 6,6%, αποδίδεται στις πολύ καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, κυρίως στη Φυσική και στα Μαθηματικά, γεγονός που ανεβάζει αυτόματα και την ΕΒΕ των περισσότερων σχολών.

Πού διαμορφώνεται το κατώφλι εισαγωγής

Για τα τμήματα που έχουν επιλέξει τον χαμηλότερο συντελεστή (0,80), οι ελάχιστες ΕΒΕ διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Πεδίο: 8,96

2ο Πεδίο: 10,47

3ο Πεδίο: 9,86

4ο Πεδίο: 8,26

Αντίθετα, στις σχολές που εφαρμόζουν τον ανώτατο συντελεστή (1,20), οι απαιτήσεις αυξάνονται σημαντικά:

1ο Πεδίο: 13,44

2ο Πεδίο: 15,71

3ο Πεδίο: 14,78

4ο Πεδίο: 12,39

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε σχολές που απαιτούν και ειδικά μαθήματα, το τελικό όριο είναι ακόμη υψηλότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου η συνολική ΕΒΕ διαμορφώνεται περίπου στα 16,50, μία από τις υψηλότερες της χώρας.

Πηγή: paideianet.com

Οι ΕΒΕ στα Ειδικά Μαθήματα

Ξεχωριστή σημασία έχουν και οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στα ειδικά μαθήματα, καθώς αποτελούν πρόσθετη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές όπως οι Αρχιτεκτονικές, οι Ξένες Φιλολογίες, τα ΤΕΦΑΑ και τα Μουσικά Τμήματα. Οι υψηλότερες εκτιμώμενες ΕΒΕ για το 2026 είναι:

Γραμμικό Σχέδιο: 15,20

Ελεύθερο Σχέδιο: 14,96

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 15,15

Αγγλικά: 14,33

ΤΕΦΑΑ: 8,89

Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι, ακόμη και αν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια στο επιστημονικό του πεδίο, δεν μπορεί να εισαχθεί στη σχολή αν δεν υπερβεί και την αντίστοιχη ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος.

Πηγή: paideianet.com

Μηχανογραφικό: Οι Σχολές με τις υψηλότερες ΕΒΕ για το 2026

Μηχανογραφικό 2026: Oι ΕΒΕ για τα ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό 2026: Πόσες σχολές έχουν χαμηλή και πόσες υψηλή ΕΒΕ

Η κατανομή των σχολών ανά εύρος Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων εξακολουθεί να διατηρεί σχετικά χαμηλά όρια πρόσβασης, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό απαιτεί ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Σύμφωνα με τον μαθηματικό και εκπαιδευτικό αναλυτή Γιάννη Ζαμπέλη στο paideianet.com 118 τμήματα (26%) έχουν ΕΒΕ κάτω από 9,00, καθώς ανήκουν κυρίως σε σχολές που χρησιμοποιούν τον ελάχιστο συντελεστή (0,80) ή δέχονται υποψηφίους από περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο «μπλοκ» σχολών του συστήματος. Στην κατηγορία 9,00 έως 10,99 εντάσσονται 128 σχολές, οι οποίες εφαρμόζουν μεσαίους συντελεστές ή προέρχονται κυρίως από το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Από 11,00 έως 12,99 βρίσκονται 110 τμήματα, στα οποία ανήκουν αρκετές σχολές με αυξημένη ζήτηση και ανταγωνισμό, χωρίς όμως να εφαρμόζουν τους υψηλότερους συντελεστές ΕΒΕ. Στο εύρος 13,00 έως 14,99 καταγράφονται 69 σχολές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αρκετές Νομικές, Ιατρικές, Φαρμακευτικές και άλλα ιδιαίτερα δημοφιλή τμήματα. Τέλος, μόλις 29 σχολές (6%) εμφανίζουν ΕΒΕ άνω του 15,00, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να προέρχεται από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο και κυρίως από Πολυτεχνικές σχολές που έχουν επιλέξει τον ανώτατο συντελεστή 1,20.

Όπως τονίζει ο κ. Ζαμπέλης «Η ΕΒΕ δεν αντικαθιστά τις βάσεις εισαγωγής είναι ένα ελάχιστο κατώφλι, όχι η βάση εισαγωγής. Πολλές δημοφιλείς σχολές έχουν βάσεις πολύ ψηλότερα από την ΕΒΕ τους. Ωστόσο, η ΕΒΕ αποκλείει de facto τους υποψηφίους με πολύ χαμηλή επίδοση από δημοφιλείς σχολές σύμφωνα με τον σκοπό της θέσπισής της.»