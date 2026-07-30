Ο τετραψήφιος αριθμός 1566 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας.

Το 1566 είναι η νέα δωρεάν τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου Υγείας, που δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους πολίτες άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση για τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Ο τετραψήφιος αριθμός λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας.

Μέσω του 1566, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους προσωπικούς και συμβεβλημένους γιατρούς, τις εφημερίες νοσοκομείων και φαρμακείων, να κλείνουν ραντεβού μέσω της ΗΔΙΚΑ σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των δημόσιων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς και να λαμβάνουν πληροφορίες για προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) και τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί μέρος του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ, με στόχο να απλοποιήσει την εξυπηρέτηση των πολιτών και να μειώσει τον χρόνο αναζήτησης αξιόπιστων πληροφοριών. Δεν αντικαθιστά τις υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά, καθοδηγώντας τους πολίτες στις κατάλληλες δομές και διαδικασίες. Μάλιστα επιτρέπει στους πολίτες το κλείσιμο ραντεβού και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 1566.gov.gr.

1566: Με ένα τηλεφώνημα πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΥ

Για όσους προτιμούν την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, η πλατφόρμα 1566.gov.gr προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες σε ένα εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον, δίνοντας τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης πληροφοριών και διεκπεραίωσης βασικών διαδικασιών χωρίς αναμονή. Με την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή οι πολίτες έχουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις ανάγκες υγείας τους.

Με την έναρξη λειτουργίας της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1566, περισσότερες από 100 διάσπαρτες τηλεφωνικές γραμμές φορέων του ΕΣΥ και εποπτευόμενων οργανισμών του υπουργείου συγκεντρώθηκαν σε έναν μόνο αριθμό, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις ανάγκες υγείας τους. Το 166 του ΕΚΑΒ εξακολουθεί να λειτουργεί αυτόνομα για τα επείγοντα περιστατικά.

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Εξυπηρέτηση και στην αγγλική γλώσσα

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα, το 1566 παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και στην αγγλική γλώσσα. Η υπηρεσία καλύπτει το σύνολο των θεματικών της γραμμής, προσφέροντας ενημέρωση και καθοδήγηση σε αλλοδαπούς πολίτες, επισκέπτες και ασφαλισμένους που χρειάζονται πρόσβαση στο ελληνικό σύστημα υγείας. Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη για τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας από αλλοδαπούς ασφαλισμένους, αλλά και γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας. Η αγγλόφωνη γραμμή του 1566 έχει ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά της, καθώς μέσα σε δέκα μήνες λειτουργίας έχει δεχθεί περισσότερες από 21.000 κλήσεις.