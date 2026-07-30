Το φυσικό προϊόν που μπορεί να κάνει θαύματα στα μαλλιά σας.

Η απόκτηση πυκνών, άφθονων και με όγκο μαλλιών αποτελεί στόχο για πολλές γυναίκες.

Οι ρουτίνες περιποίησης αλλά και τα γεμάτια ράφια προϊόντα, τα οποία στο τέλος δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, πολλές φορές οδηγούν σε απογοήτευση.

Ένα φυσικό όμως προϊόν, το έλαιο δεντρολίβανου, το οποίο εφαρμόζεται στο τριχωτό της κεφαλής, μπορεί να κάνει θαύματα.

Η M José Llata, Πρόεδρος της Intercoiffure Spain και διευθύντρια του κομμωτηρίου Llata ​​​​Carrera, αναφέρει: «Η διεγερτική του δράση βοηθά στην ενεργοποίηση της μικροκυκλοφορίας και στη διατήρηση του θύλακα της τρίχας σε καλύτερη κατάσταση, γεγονός που μπορεί να προωθήσει την ισχυρότερη και υψηλότερης ποιότητας ανάπτυξη των μαλλιών» .

Από τις ρουτίνες περιποίησης μαλλιών των γυναικών στην Κορέα, μάθαμε ότι η περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής είναι το καλύτερο μυστικό ομορφιάς για δυνατή, υγιή ανάπτυξη μαλλιών, και τώρα μία ειδικός επιβεβαιώνει γιατί είναι τόσο καλή ιδέα.

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«Το τριχωτό της κεφαλής είναι το μέρος όπου φυτρώνουν τα μαλλιά. Εάν δεν υπάρχει ισορροπία και είναι αφυδατωμένο, ο θύλακας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Συχνά εστιάζουμε αποκλειστικά στις άκρες και ξεχνάμε ότι η ποιότητα των μαλλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υγεία του δέρματος όπου φυτρώνουν. Ένα καλά περιποιημένο τριχωτό της κεφαλής δημιουργεί το σωστό περιβάλλον για να δυναμώσουν τα μαλλιά, να φαίνονται καλύτερα και να σπάνε πιο δύσκολα».

Πώς λειτουργεί το έλαιο δεντρολίβανου στο τριχωτό της κεφαλής;

Μην θεωρείτε το έλαιο δεντρολίβανου ως ένα θαυματουργό προϊόν, αλλά μάλλον ως ένα μικρό βοήθημα που φροντίζει το τριχωτό της κεφαλής και, κατά συνέπεια, τα μαλλιά. «Το έλαιο δεντρολίβανου δεν κάνει τα μαλλιά να μακραίνουν, ούτε διπλασιάζει τον ρυθμό ανάπτυξής τους, αλλά μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός σύμμαχος για το τριχωτό της κεφαλής», λέει η María José Llata. «Το έλαιο δεντρολίβανου είναι γνωστό για τις αντιοξειδωτικές, καθαριστικές και διεγερτικές του ιδιότητες. Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αίσθησης ευεξίας του τριχωτού της κεφαλής, να προωθήσει τη μικροκυκλοφορία και να βοηθήσει στην ισορροπία της περιοχής, σε ορισμένους ανθρώπους», εξηγεί.

Σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Παρόλο που είναι ένα φυσικό συστατικό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακίνδυνο για όλους. «Τα άτομα με πολύ ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής, ερεθισμούς ή ορισμένες δερματικές παθήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Επίσης, για τα πολύ λιπαρά μαλλιά, συνιστάται να παρακολουθείτε τη συχνότητα χρήσης και να παρατηρείτε πώς αντιδρά το δέρμα», προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Intercoiffure Spain.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του ελαίου δεντρολίβανου για την επίτευξη πυκνών μαλλιών είναι η ευκολία χρήσης του. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός ομορφιάς για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή τη φυσική θεραπεία, και η M José Llata ​​το επιβεβαιώνει: «Ιδανικά, θα πρέπει να εφαρμόζεται πριν από το λούσιμο, σε στεγνό τριχωτό της κεφαλής, κάνοντας απαλό μασάζ με τις άκρες των δακτύλων σας για αρκετά λεπτά. Το μασάζ είναι εξίσου σημαντικό με το ίδιο το λάδι, επειδή βοηθά στην ενεργοποίηση της κυκλοφορίας του αίματος και μετατρέπει τη διαδικασία σε μια πραγματική ιεροτελεστία περιποίησης των μαλλιών».