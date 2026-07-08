Οι συμβουλές δερματολόγου για περισσότερο όγκο και σωστή περιποίηση.

Η περιποίηση των λεπτών μαλλιών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η λανθασμένη επιλογή προϊόντων μπορεί να τα κάνει να δείχνουν ακόμα πιο άτονα και λιπαρά. Σύμφωνα με τη δερματολόγο Δρ. María Rogel, η σωστή ρουτίνα περιποίησης, σε συνδυασμό με τα κατάλληλα προϊόντα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εικόνα και τον όγκο της τρίχας.

Όπως εξηγεί η ειδικός, όσοι έχουν λεπτά μαλλιά καλό είναι να αποφεύγουν τα βαριά και ιδιαίτερα ενυδατικά σαμπουάν, καθώς η πλούσια σύνθεσή τους μπορεί να επιβαρύνει την τρίχα. Αντίθετα, προτείνει ήπια σαμπουάν με ελαφριά υφή και σύνθεση που χαρίζει όγκο, χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά.

Κάθε πότε πρέπει να λούζεστε

Η Δρ. Rogel επισημαίνει ότι τα λεπτά μαλλιά, τα οποία συχνά εμφανίζουν αυξημένη λιπαρότητα, μπορούν να λούζονται ακόμη και καθημερινά, αρκεί να χρησιμοποιείται ένα ήπιο σαμπουάν με pH κοντά στο φυσιολογικό επίπεδο του δέρματος, μεταξύ 5,5 και 6,5.

Ωστόσο, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, το λούσιμο μέρα παρά μέρα θεωρείται ιδανική επιλογή. Παράλληλα, ένα καθαριστικό σαμπουάν μία φορά την εβδομάδα βοηθά στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων προϊόντων styling και της περίσσειας σμήγματος από το τριχωτό.

Τα σωστά βήματα στο λούσιμο

Η διαδικασία ξεκινά με προσεκτικό ξεμπέρδεμα των μαλλιών πριν από το νερό, ώστε να περιοριστεί το σπάσιμο της τρίχας. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, μπορεί να εφαρμοστεί μικρή ποσότητα ελαφριού ελαίου, όπως λάδι καρύδας, μόνο από τη μέση έως τις άκρες για επιπλέον προστασία.

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Κατά το λούσιμο, η προσοχή πρέπει να επικεντρώνεται στο τριχωτό της κεφαλής. Ένα απαλό μασάζ διάρκειας περίπου τριών λεπτών συμβάλλει στον αποτελεσματικό καθαρισμό, ενώ παράλληλα ενισχύει τη μικροκυκλοφορία. Το σαμπουάν εφαρμόζεται κυρίως στις ρίζες, αφήνοντας τον αφρό να καθαρίσει φυσικά και τα υπόλοιπα μήκη κατά το ξέβγαλμα.

Το μαλακτικό, από την άλλη πλευρά, εφαρμόζεται αποκλειστικά από τη μέση των μαλλιών έως τις άκρες, καθώς η χρήση του στις ρίζες μπορεί να μειώσει τον φυσικό όγκο και να επιταχύνει τη λιπαρότητα.

Styling που χαρίζει περισσότερο όγκο

Μετά το λούσιμο, τα προϊόντα που προσφέρουν όγκο μπορούν να ενισχύσουν το τελικό αποτέλεσμα, ενώ η χρήση θερμοπροστατευτικού είναι απαραίτητη πριν από οποιοδήποτε εργαλείο θερμότητας.

Το χτένισμα πρέπει να γίνεται με ήπιες κινήσεις, ξεκινώντας από τις άκρες προς τις ρίζες, ώστε να αποφεύγεται η φθορά της τρίχας. Επιπλέον, το στέγνωμα με το κεφάλι σκυμμένο προς τα κάτω αποτελεί ένα απλό αλλά αποτελεσματικό τέχνασμα για πιο ανασηκωμένες ρίζες και μεγαλύτερη αίσθηση πυκνότητας.

Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και το κατάλληλο κούρεμα. Ένα μεσαίου μήκους hairstyle, προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά κάθε προσώπου, μπορεί να κάνει τα λεπτά μαλλιά να δείχνουν πιο γεμάτα, προσφέροντας ένα πιο ζωντανό και πλούσιο αποτέλεσμα.