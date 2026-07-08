Ολοκληρώνεται ακόμη ένας κύκλος στη «Γη της Ελιάς».

Αυλαία πέφτει σήμερα, για τη δημοφιλή σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται στις 22:00.

Το φινάλε υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και μια σκηνή που παραπέμπει στην έναρξη του πρώτου κύκλου, αυτή τη φορά όμως με μια εντελώς διαφορετική κατάληξη.

Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο

Στο επίκεντρο του επεισοδίου βρίσκεται ο γάμος του Μανώλη και της Αμαλίας. Από νωρίς οι προετοιμασίες ξεκινούν με τους φίλους του γαμπρού να προσπαθούν να τον χαλαρώσουν, πειράζοντάς τον για το άγχος που τον έχει κυριεύσει. Την ίδια στιγμή, η Αμαλία ζει μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της, καθώς, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τον δεύτερο γάμο της, είναι η πρώτη φορά που θα φορέσει το νυφικό που πάντα ονειρευόταν και θα βιώσει τη γαμήλια τελετή όπως τη φανταζόταν από μικρό κορίτσι.

Ο Μανώλης καταφθάνει πρώτος στην εκκλησία υπό τους ήχους κρητικής μουσικής, ενώ λίγο αργότερα η εντυπωσιακή άφιξη της νύφης αποσπά το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων. Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου ακολουθεί ένα μεγάλο κρητικό γλέντι, με τον Μανώλη Κονταρό να δίνει τον ρυθμό της γιορτής.

Στις τελευταίες σκηνές, ο χρόνος κυλά και οι ήρωες επιστρέφουν στη νέα τους καθημερινότητα. Κάποιοι αφήνουν πίσω τους δύσκολες εμπειρίες που τους σημάδεψαν, ενώ άλλοι ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, γεμάτο ελπίδα και προοπτικές.

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