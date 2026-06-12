Η ηθοποιός αποχαιρέτησε το ρόλο της Ασπασίας στη σειρά «Γη της Ελιάς» με μία συγκινητική ανάρτηση.

Τίτλοι τέλους πέφτουν σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, για τη σειρά του Mega, «Η γη της Ελιάς» που φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου.

Η Βάσια Παναγοπούλου, που για πέντε χρόνια ενσάρκωσε το ρόλο της «Ασπασίας», θέλησε να αποχαιρετήσει την ηρωίδα της με μία συγκινητική ανάρτηση.

Μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram δημοσίευσε μία φωτογραφία της «Ασπασίας» και στο συνοδευτικό κείμενο συμπεριέλαβε μερικές από τις πιο έντονες σκέψεις και συναισθήματά της.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και το κοινό, δηλώνοντας ευτυχισμένη για τα όσα έζησε αυτά τα χρόνια: «Πώς πέρασαν 5 χρόνια - 5 τηλεοπτικές σεζόν.. όταν με πήρε ο @georgiou82 και μου πρότεινε την Ασπασία ένιωσα μεγάλη χαρά που θα ξανασυναντιόμασταν μετά το «τατουάζ».

Η #gitiselias σηματοδότησε και την επιστροφή μου στο @megatvcom ένα κανάλι που απο την ίδρυση του έχω υπάρξει με επιτυχίες. Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη για το ταξίδι της Ασπασίας στη Βάνα Δημητρίου που δημιούργησε ένα ρόλο με σάρκα και οστά, ένα ρόλο που διενυσε πορεία μέχρι την ολοκλήρωση.

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Ευχαριστώ τον @koulisnikolaou τον Δημοσθένη μου - που μαζί πορευτήκαμε και με στήριξε σαν βράχος υποκριτικά σε όλη αυτή τη διαδρομή. @clairenicolaou σε ευχαριστώ που άνοιξες το σπίτι σου και με έκανες να νιώσω τόσο ευπρόσδεκτη. @annavlavianou ευχαριστώ για την υπέροχη συνεργασία. @vassosvasou konstantinoschristodoulides @pavlostsiampartas σας ευχαριστώ υπέροχοι σκηνοθέτες της σειράς μας.

@raphaella_pandouri @xeniastvr σας είμαι ευγνώμων. @panitsaaa η αρχηγός της @make_it_productions με νοιάξιμο για όλους μας. Μα πάνω από όλα, ευχαριστώ το φανατικό κοινό της #gitiselias.

Μέσα από την καρδιά μου σας δηλώνω ευτυχισμένη για την αποδοχή και την αγάπη σας. Σήμερα θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της Ασπασίας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.....».