Όσα θα δούμε στα τρία τελευταία επεισόδια της σειράς «Έχω Παιδιά».

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό με τα τρία τελευταία επεισόδια, τη Δευτέρα 15, την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 20:50.

Λίγο πριν το τέλος, ο Μιχάλης και η Σάρα προσπαθούν να μάθουν στη Χαρά την αξία του λάθους, αναπολούν με ένα ξεκαρδιστικό flashback τις ημέρες που ήρθαν στη ζωή τα παιδιά τους και καταστρώνουν τα μεγάλα σχέδια της οικογένειας για το καλοκαίρι.

Μπορεί η οικογένεια Πολίτη να ετοιμάζεται να πατήσει το «off» στο τηλεκοντρόλ, όμως το «Έχω παιδιά» θα συνεχίσει να αποτελεί την τηλεοπτική απόδειξη πως η πραγματική ζωή κρύβει πάντα το πιο πηγαίο, αβίαστο και σπαρταριστό χιούμορ.

«Έχω Παιδιά»: Τι θα δούμε στα τρία τελευταία επεισόδια

Επεισόδιο 38 – «Λάθη» (Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 20:50)

Ο Μιχάλης και η Σάρα προσπαθούν να διδάξουν στη Χαρά ότι στη ζωή είναι απαραίτητο να κάνουμε και λάθη, όμως η προσπάθειά τους αυτή σκοντάφτει σε μια σειρά από αντιξοότητες.

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Την ίδια ώρα, ο Τόνι, έχοντας κάνει ήδη «διατριβή» στον τζόγο και στους clickbait τίτλους για το Urbanic, αποφασίζει να πάει την καριέρα του ένα βήμα παραπέρα και να δοκιμάσει την τύχη του στην πολιτική!

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Επεισόδιο 39 – «Η Γέννα» (Τρίτη 16 Ιουνίου στις 20:50)

Η ώρα της άφιξης του νέου μέλους στην οικογένεια του «Έχω παιδιά» έφτασε! Η Σάρα ξεκινά μια απολαυστική διήγηση για τις δικές της εμπειρίες από τον τοκετό των δύο παιδιών της οικογένειας Πολίτη.

Μέσα από αυτό το flashback, μεταφερόμαστε στο παρελθόν, ξαναζούμε εκείνες τις ξεκαρδιστικές στιγμές και φτάνουμε στο σήμερα και τη στιγμή που η Στέλλα γεννάει.

Επεισόδιο 40 – «Τελευταίες Φορές» (Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 20:50)

Η Σάρα και ο Μιχάλης παίρνουν μία πολύ μεγάλη απόφαση για το πώς θα περάσουν το φετινό καλοκαίρι, μία απόφαση που διευκολύνθηκε μέσα από τις συζητήσεις τους με την οικογένεια και τους φίλους τους.