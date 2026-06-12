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Όλο το άγνωστο παρασκήνιο της υπόθεσης που συγκλόνισε την ομογένεια και οδήγησε σε μια σύλληψη διεθνούς σημασίας…

Ένας μάρτυρας - «κλειδί» που έσπασε τη σιωπή του αποκλειστικά στο «Τούνελ». Μια μαρτυρία που έμελλε να αλλάξει τα πάντα…

Οι αθόρυβες επαφές της εκπομπής με τους Ομοσπονδιακούς της Αυστραλίας.

Η μάχη για να διαφυλαχθεί η μυστικότητα της πληροφορίας και να προστατευθεί ο άνθρωπος που αποκάλυψε το κρησφύγετο του καταζητούμενου.

Πώς στήθηκε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η συνεργασία που οδήγησε στον ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον καταζητούμενο επί 27 χρόνια;

Ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία που άνοιξαν τον δρόμο για τη σύλληψή του;

Όλο το άγνωστο παρασκήνιο της υπόθεσης που συγκλόνισε την ομογένεια και οδήγησε σε μια σύλληψη διεθνούς σημασίας…

Απεσωκάρι: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Προέδρου, μετά την αποκαλυπτική έρευνα του «Τούνελ»…