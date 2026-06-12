Ένας μάρτυρας - «κλειδί» που έσπασε τη σιωπή του αποκλειστικά στο «Τούνελ». Μια μαρτυρία που έμελλε να αλλάξει τα πάντα…
- Οι αθόρυβες επαφές της εκπομπής με τους Ομοσπονδιακούς της Αυστραλίας.
- Η μάχη για να διαφυλαχθεί η μυστικότητα της πληροφορίας και να προστατευθεί ο άνθρωπος που αποκάλυψε το κρησφύγετο του καταζητούμενου.
- Πώς στήθηκε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η συνεργασία που οδήγησε στον ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον καταζητούμενο επί 27 χρόνια;
- Ποια είναι τα κρίσιμα στοιχεία που άνοιξαν τον δρόμο για τη σύλληψή του;
Όλο το άγνωστο παρασκήνιο της υπόθεσης που συγκλόνισε την ομογένεια και οδήγησε σε μια σύλληψη διεθνούς σημασίας…
Απεσωκάρι: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Προέδρου, μετά την αποκαλυπτική έρευνα του «Τούνελ»…
- Οι καταιγιστικές εξελίξεις μετά τις συλλήψεις για τη δολοφονική επίθεση στον Πρόεδρο που ήθελε τη νομιμότητα στην περιοχή του.
- Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των στοιχείων και των αποκαλύψεων που παρουσίασε η εκπομπή για τη «μαφία της κατσούνας».