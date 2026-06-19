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Λίγο πριν τα μεσάνυχτα η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά τρεις μυστηριώδεις εξαφανίσεις γεμάτες αντιφάσεις και κενά:

- Ο Έλληνας επιχειρηματίας φτάνει στην Αθήνα και χάνεται.Το αεροπλάνο της επιστροφής φεύγει χωρίς εκείνον.

Το κινητό του εκπέμπει, ανεξήγητα, στίγμα από άλλη περιοχή.Ποιος κρατά το κλειδί της υπόθεσης;

- Η όμορφη μεταφράστρια εξαφανίζεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο. Ένα τελευταίο μήνυμα. Ένα κινητό που «ταξιδεύει» σε απομακρυσμένα ερημικά σημεία της χώρας.

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Ποιος κινεί τα νήματα και γιατί;

- Στην Κρήτη, όσο περνούν οι ημέρες, το μυστήριο πυκνώνει για την ευγενική, μοναχική αγνοούμενη.

Χρήματα, ενοικιαζόμενα σπίτια και σχέσεις που δοκιμάστηκαν.

Ποιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε;

{https://www.youtube.com/watch?v=11jObPBJ200&t=1s}