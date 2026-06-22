«Εντελώς ανοιχτά» τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει «αυτό που πρέπει», σε περίπτωση που το Ιράν δεν τηρήσει το μνημόνιο συνεργασίας που σύναψε με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο Οβάλ γραφείο, όπου υπέγραψε προεδρικά διατάγματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε: «Αν το Ιράν δεν τηρήσει το μνημόνιο συνεργασίας ή δεν συμπεριφερθεί σωστά, θα κάνω αυτό που πρέπει».

Στη συνέχεια, επανέλαβε πως η Τεχεράνη δεν έχει πλέον Ναυτικό, Αεροπορία και ότι όλοι οι Ιρανοί ηγέτες είναι νεκροί. «Όλη η χώρα είναι ένα χάλι», συμπλήρωσε και τα έβαλε ξανά με τα ΜΜΕ.

«Πρέπει να ακούσετε τις συνομιλίες. “Ποιος θέλει να γίνει πρόεδρος;”, “Εγώ δεν θέλω”. Κανένας δεν θέλει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2069152563992137993}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τραμπ: Εντελώς ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ

Σε άλλο σημείο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως χθες πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ «περισσότερο πετρέλαιο από ποτέ». Οι NYT σημειώνουν πως η κίνηση παραμένει πολύ μικρότερη σε σύγκριση με το προ του πολέμου επίπεδο, όταν περνούσαν από τα Στενά του Ορμούζ περισσότερα από 100 πλοία καθημερινά.

«Τα πάμε πολύ καλά σε ό,τι αφορά στα Στενά του Ορμούζ. Χθες πήραμε περισσότερο πετρέλαιο από ποτέ. Είναι εντελώς ανοιχτά. Θα δούμε πώς θα πάει η διαπραγμάτευση, αλλά έχουμε δύο πράγματα: ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2069148380664562085}