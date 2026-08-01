Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το Σάββατο 1/8 καθώς ξέσπασε φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2083496158052110534}
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
{https://www.youtube.com/watch?v=2yZwRlw5Qpk}
{https://www.youtube.com/shorts/EvEF2mFiDkM}
Σημαντική είναι και η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Φαρσάλων αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.