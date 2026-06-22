Το οικοσύστημα της La Vie En Rose, οι συμβάσεις της Active, η ναυτιλιακή Kaizen Hellas Ltd, ο Πιερρακάκης στην ΕΛΤΕ, η Βασιλίσσης Σοφίας 124 και οι παρατηρήσεις του ορκωτού της OK! Anytime Markets

Η La Vie En Rose

Η συνεχής ανάπτυξη της La Vie En Rose της Δήμητρας Κατσαφάδου -Μαλακοδήμου τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο οικοσύστημα συνεργασιών στην ελληνική αγορά καλλυντικών, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της δραστηριότητας των βασικών προμηθευτών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεών της. Η εταιρεία, η οποία έχει καταφέρει να αναπτύξει ισχυρή παρουσία στον κλάδο της ομορφιάς και της προσωπικής φροντίδας, στηρίζεται σε ένα δίκτυο ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, προμήθεια πρώτων υλών, συσκευασίας και χημικών προϊόντων.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η πολυετής συνεργασία με τη La Vie En Rose έχει δημιουργήσει σημαντικό όγκο εργασιών για τους συνεργάτες της, ενισχύοντας τη δραστηριότητά τους και προσφέροντας σταθερή εμπορική βάση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Εκτιμήσεις αναφέρουν πως την τελευταία τριετία η La Vie En Rose ξοδεύει τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για τη συνολική της παραγωγική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων marketing.

Μεταξύ των βασικών συνεργατών της εταιρείας συγκαταλέγεται η ΣΕΛΚΟ Χημικά ΑΕ (Cellco Chemicals), η οποία δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και στο χονδρικό εμπόριο χημικών πρώτων υλών, με εξειδίκευση στις πρώτες ύλες καλλυντικών. Την ηγεσία της εταιρείας έχουν οι Νικόλαος Παρασκευόπουλος και Ευθύμιος Τσιρίβας, οι οποίοι έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων για τη βιομηχανία καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας. Επίσης, ρόλο στο παραγωγικό οικοσύστημα της La Vie En Rose διαδραματίζει επίσης η Δ. Τσιμπέρης & ΣΙΑ Ε.Ε., εταιρεία με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία καλλυντικών, παραφαρμακευτικών και προϊόντων ατομικής υγιεινής.

Επικεφαλής της εταιρείας είναι ο Δημήτρης Τσιμπέρης. Στο δίκτυο συνεργατών της Δήμητρας Κατσαφάδου -Μαλακοδήμου περιλαμβάνεται και η Mani Chemicals Ε.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και στον τομέα των υλικών συσκευασίας και καθαρισμού. Της εταιρείας ηγείται ο Άρης Μάνης και μέλη της οικογενείας του.

Είναι προφανές πως το οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη La Vie En Rose αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα προς μίμηση, επιβεβαιώνοντας ότι όταν οι επιχειρήσεις επενδύουν σε σταθερές συνεργασίες, η αξία που παράγεται διαχέεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές του ελληνικού επιχειρείν.

Η ΑΚΤΙΒ Κομπιούτερ Σύστεμς

Η ΑΚΤΙΒ Κομπιούτερ Σύστεμς (Active) συγκαταλέγεται και εφέτος στους σημαντικούς ωφελημένους του κύματος έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς από τις αρχές του 2026 έχει εξασφαλίσει συμβάσεις συνολικής αξίας περίπου 15,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και την προώθηση εφαρμογών «έξυπνων πόλεων», τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης.

Στην κορυφή των αναθέσεων βρίσκεται η σύμβαση ύψους 9,63 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης για λογαριασμό του υπουργείου Παιδείας, έργο που εντάσσεται στις δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης της εκπαίδευσης. Ακολουθούν η δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 2,79 εκατ. ευρώ, καθώς και το έργο ανάπτυξης εφαρμογών «Έξυπνων Πόλεων» στον Δήμο Ηρακλείου, αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες συμβάσεις επιβεβαιώνουν τη θέση που έχει αποκτήσει την τελευταία πενταετία η εταιρεία, στον χάρτη των δημόσιων τεχνολογικών έργων. Πάντως, εκτός από τα μεγάλα έργα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, η εταιρεία -υπό τη διοίκηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Στασινόπουλου - έχει αναλάβει δεκάδες μικρότερες συμβάσεις για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, διευρύνοντας συνεχώς την παρουσία της σε υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς, δήμους και εποπτευόμενους φορείς.

Η OK! Anytime Markets

Αύξηση πωλήσεων, ενισχυμένη κερδοφορία αλλά και σημαντικές παρατηρήσεις από τον ορκωτό ελεγκτή, καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΚ Anytime Market για τη χρήση του 2025. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας της οποίας ηγείται η Δέσποινα Ξυνού, ανήλθε το 2025 στα 83,21 εκατ. ευρώ, έναντι 80,52 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 3,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,45 εκατ. ευρώ από 960 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας άνοδο άνω του 50%. Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών αποτυπώνεται και στο λειτουργικό αποτέλεσμα, καθώς τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 1,98 εκατ. ευρώ από 1,39 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 16,37 εκατ. ευρώ από 15,47 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Στο επίπεδο του ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 48,64 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 25,19 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 41,75 εκατ. ευρώ, με τις εμπορικές υποχρεώσεις να ξεπερνούν τα 29,7 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 6,89 εκατ. ευρώ.

Παρά τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων, η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή συνοδεύεται από γνώμη με επιφύλαξη. Συγκεκριμένα, ο ελεγκτής επισημαίνει ότι δεν τέθηκαν υπόψη του επαρκή στοιχεία για την αποτίμηση συμμετοχών της εταιρείας ύψους 3,43 εκατ. ευρώ σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, ενώ αναφέρει ότι στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ύψους 6,37 εκατ. ευρώ, για τις οποίες η σχηματισμένη απομείωση υπολείπεται κατά περίπου 3,5 εκατ. ευρώ της απαιτούμενης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Πάντως, η Διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται αισιόδοξη για τη συνέχεια, υπογραμμίζοντας στις οικονομικές καταστάσεις ότι δεν διαπιστώνονται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως αναφέρεται, στρατηγικός στόχος παραμένει η αύξηση του κύκλου εργασιών, η περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και η ενίσχυση της καθαρής θέσης, αξιοποιώντας τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες συνεργασίες στον χώρο των σούπερ μάρκετ.

Η Kaizen Hellas Ltd.

Την έγκριση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εγκατάσταση γραφείου ή υποκαταστήματος στην Ελλάδα έλαβε πρόσφατα η ναυτιλιακή εταιρεία Kaizen Hellas Ltd., με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ. Η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει την υπαγωγή της εταιρείας στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 25 του ν. 27/1975, το οποίο διέπει τη λειτουργία ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Kaizen Hellas Ltd. θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των ναυλώσεων, της ναυλομεσιτείας, των αγοραπωλησιών και των ναυπηγήσεων πλοίων ελληνικής ή ξένης σημαίας άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας. Από το πεδίο δραστηριότητάς της εξαιρούνται τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

Η εταιρεία θα έχει επίσης τη δυνατότητα να εκπροσωπεί επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, να συνάπτει συμβάσεις ναυλώσεων, να μεσολαβεί σε αγοραπωλησίες πλοίων, καθώς και σε διαδικασίες ναυπήγησης, μετασκευής και επισκευής πλοίων σε ελληνικά και ξένα ναυπηγεία. Παράλληλα, θα μπορεί να τηρεί λογιστικά βιβλία, να διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές που συνδέονται με τις δραστηριότητές της και να διατηρεί λογαριασμούς σε συνάλλαγμα σε τράπεζες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Σε αναζήτηση στοιχείων σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας, εξετάστηκε το ενδεχόμενο ύπαρξης σχέσης της Kaizen Hellas Ltd. με την Kaizen Gaming, τον όμιλο που δραστηριοποιείται στον κλάδο του online gaming και του στοιχηματισμού μέσω σημάτων όπως το Betano και επικεφαλής τον Γιώργο Δασκαλάκη. Ωστόσο, δεν προέκυψαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν εμφανή σύνδεση μεταξύ των δύο εταιρικών σχημάτων.

Βασιλίσσης Σοφίας 124

Στην αξιοποίηση ακινήτων του κληροδοτήματος Μαρίας Μαλανδρίνου προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, η οποία ανακοίνωσε τη διενέργεια τριών ξεχωριστών δημοπρασιών για την εκμίσθωση ισάριθμων διαμερισμάτων στην ιδιαίτερα προνομιακή περιοχή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 124, στο κέντρο της Αθήνας. Τα τρία ακίνητα βρίσκονται στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας και προορίζονται είτε για χρήση ως κατοικίες είτε ως επαγγελματικές στέγες, με δυνατότητα μίσθωσης έως και 12 ετών στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης. Πρόκειται για το διαμέρισμα Ε2α, επιφάνειας 139,5 τ.μ. με αποθήκη 5,5 τ.μ., το οποίο θα δημοπρατηθεί με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 1.330 ευρώ, το διαμέρισμα Ε2β, επιφάνειας 141,5 τ.μ. με αποθήκη 6,6 τ.μ. και ελάχιστο μίσθωμα 1.145 ευρώ, καθώς και το διαμέρισμα Ε3α, επιφάνειας 132,5 τ.μ. με αποθήκη 6 τ.μ. και ελάχιστο μίσθωμα 1.265 ευρώ. Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις 9 Ιουλίου 2026 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 34, με διαφορετική ώρα για κάθε ακίνητο. Η διαδικασία θα διεξαχθεί με προφορικές προσφορές, ενώ κάθε νέα προσφορά θα πρέπει να είναι αυξημένη κατά τουλάχιστον 3% σε σχέση με την προηγούμενη. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι μισθωτές θα αναλαμβάνουν πλήρως τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης των ακινήτων, καθώς και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών και μελετών όπου απαιτούνται. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάθεση εγγύησης ίσης με δύο μηνιαία μισθώματα, ενώ απαιτείται και η παρουσία αξιόχρεου εγγυητή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πιερρακάκης στο «Next Gen Audit» της ΕΛΤΕ

Με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα η εκδήλωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με τίτλο «The Next Gen Audit: Innovation, Quality and AI» στο Athenaeum InterContinental Athens. Ο κ. Πιερρακάκης αναμένεται να αναπτύξει τις προκλήσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη για την οικονομία και τους μηχανισμούς ελέγχου, εστιάζοντας στον ρόλο της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού και εποπτικού περιβάλλοντος. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρόεδρος της ΕΛΤΕ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό και θα παρουσιάσει τις σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν το ελεγκτικό επάγγελμα σε διεθνές επίπεδο.

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα «Τεχνολογικός Μετασχηματισμός και Διασφάλιση Ποιότητας», θα συμμετάσχουν ο Γιώργος Παπαδημητρίου από την Ernst & Young Ελλάδος, ο Βασίλης Καζάς από τη Grant Thornton Ελλάδος και ο Νικόλαος Πεγειώτης από την PricewaterhouseCoopers Ελλάδος, οι οποίοι θα συζητήσουν τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών. Αντίστοιχα, το δεύτερο πάνελ με τίτλο «Εξέλιξη της Αγοράς και Διασφάλιση Ποιότητας» θα φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Δημήτρη Κουτσόπουλο από τη Deloitte Ελλάδος, τη Μαρίνα Καπετανάκη από την KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τον Παναγιώτη Αλαμάνο από τη ΣΟΛ Α.Ε., οι οποίοι θα αναλύσουν τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελεγκτικής αγοράς στη νέα ψηφιακή εποχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της ΕΛΤΕ για τους Δείκτες Ποιότητας Ελέγχου (Audit Quality Indicators – AQIs). Τα βασικά ευρήματα θα παρουσιάσουν ο Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ, μαζί με την Παρασκευή Οικονόμου, Εντεταλμένη Ελέγκτρια της Αρχής. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστασίας Στάμου.

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Ανησυχητικές διαστάσεις αποκτά το έλλειμμα υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το ζήτημα ανέδειξε με εκτενή ανάλυσή της στην «Καθημερινή της Κυριακής» η καλή συνάδελφος Χρύσα Λιάγγου, παρουσιάζοντας στοιχεία που καταδεικνύουν το σημαντικό χάσμα μεταξύ της εγκατεστημένης πράσινης ισχύος και της δυνατότητας αποθήκευσής της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα διαθέτει πλέον περισσότερα από 17 GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, ωστόσο οι εγκατεστημένες μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες περιορίζονται μόλις στα 220 MW. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώρα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χαμηλότερη αναλογία αποθηκευτικής δυναμικότητας σε σχέση με την πράσινη ηλεκτροπαραγωγική ισχύ που έχει αναπτύξει.

Παρά τη θεαματική αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας, η περιορισμένη δυνατότητα αποθήκευσης δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίησή της, με αποτέλεσμα σημαντικές ποσότητες φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας να κατευθύνονται καθημερινά προς γειτονικές αγορές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βουλγαρίας, η οποία διαθέτει περίπου 3,5 GW εγκατεστημένων συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες και αξιοποιεί το ελληνικό πλεόνασμα πράσινης ενέργειας, αποθηκεύοντάς το για μεταγενέστερη χρήση και αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη από την ευελιξία που προσφέρει η τεχνολογία.

Παράλληλά, η ανεπάρκεια αποθηκευτικών υποδομών οδηγεί σε αυξημένες περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, περιορίζοντας την απόδοση των επενδύσεων στον κλάδο. Ταυτόχρονα, ενισχύει την ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές υποχωρεί, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος.