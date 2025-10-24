Ανησυχία προκαλεί στη Θεσσαλονίκη ο εντοπισμός κρουσμάτων ψώρας σε Γυμνάσιο της Τούμπας.

Δύο κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, προκαλώντας συναγερμός στις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με το parallaxi, η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα τους γονείς των μαθητών και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ ακολούθησε τις οδηγίες για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ.

Σημειώνεται πως σε αυτές τις περιπτ΄ψσεις δεν προβλέπεται κλείσιμο του σχολείου, αλλά εντατικός καθαρισμός των λείων επιφανειών και αποφυγή στενής σωματικής και δερματικής επαφής μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.