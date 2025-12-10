«Όχι μόνο δεν ευνόησα τη Novartis αλλά την αδίκησα κιόλας», κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καταλογίζοντας δόλο στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες για όσα είχαν πει σε βάρος του.

«Εκβιαζόμενοι» από μέλη της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis για να συκοφαντήσουν τους πολιτικούς με ψέματα και να μείνουν οι ίδιοι ατιμώρητοι.

«Όχι μόνο δεν ευνοήθηκε η Novartis αντίθετα, αδικήθηκε κιόλας από εμένα» , υποστήριξε καταθέτοντας στο δικαστήριο ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος επιτέθηκε σε βάρος των δύο άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων για τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς τους ως προς το πρόσωπό του αλλά και σε βάρος της πρώην εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη.

«Αν με "λάδωναν" για να τους καταστρέψω θα έπρεπε να είμαι αυτοκράτορας τώρα, όχι απλώς υπουργός!», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Έρχομαι στο δικαστήριο να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψη μου. Η Novartis κάθε χρόνο βγάζει κέρδη, εκτός από το 2014 επί υπουργίας μου είχε ζημιά… Το 2013 -2014 ήμουν υπουργός Υγείας και στο πλαίσιο της τότε θητείας μου και εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων ανέλαβα την ευθύνη να μαζέψω τα οικονομικά στοιχεία της φαρμακευτικής δαπάνης.

»Η θητεία μου συνδέθηκε με τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών. Όταν μετά από χρόνια άρχισε να συζητείται η λεγόμενη υπόθεση της Novartis έλεγα στη σύζυγό μου: "Τι ωραία κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει εμένα"»

Ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος μάλιστα στη Μαρία Μαραγγέλη, τόνισε: «Ο δόλιος, συκοφαντικός ισχυρισμός της κ. Μαραγγέλη ήταν ότι εγώ πήρα δύο εκατομμύρια γιατί η Νοβαρτις πληρώθηκε προνομιακά έναντι άλλων εταιρειών και προηγήθηκε των άλλων εταιρειών, ενώ συνέβη ακριβώς αντίθετο… «Η κ. Μαραγγέλη πήρε 23 ή 24 εκατομμύρια ευρώ από την Αμερική και στο πρωτόδικο δικαστήριο έλεγε ότι δεν έχει φράγκο, ενώ στην Ελβετία έχει 23, 24 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε ότι το ψέμα έχει πάει σε άλλο level στην υπόθεση αυτή….».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε βέβαιος πως οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες προχώρησαν σε «κάποια συμφωνία» με την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού όπως είπε, τότε «ο Παύλος Πολάκης έλεγε ότι τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη»..

«Τότε τους είπαν δε θα σας εκδιώξουμε ποινικά, αλλά κατηγορήσετε τους πολιτικούς και τότε θυμήθηκαν για βαλίτσες, για χρήματα και άλλα… Δε λέω ότι ο κ. Δεστεμπασίδης και η κ. Μαραγγέλη ήθελαν να βλάψουν εμένα αλλά αυτό τους ζητήθηκε», είπε στο δικαστήριο.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, μετα το πόρισμα Βουρλιώτη για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες «αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι δύο κατηγορούμενοι ήταν μάρτυρες και στην Αμερική». Αυτή η δικαστική εξέλιξη τον οδήγησε σήμερα στη δικαστική αίθουσα, εξήγησε ο μάρτυρας, καθώς «αποδεικνύει το δόλο των κατηγορούμενων».

Και ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε:

«Μέχρι και την πρωτόδικη απόφαση αρνούντο ότι ήταν μάρτυρες στην Αμερική, μετά το πόρισμα Βουρλιώτη απεδείχθη χωρίς καμία αμφιβολία ότι ήταν μάρτυρες στην Αμερική. Στις δε καταθέσεις τους στην Αμερική δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για εμένα… Δεν είναι οξύμωρο και περίεργο που η κ. Μαραγγέλη που λέει ότι πήρα δύο εκατομμύρια από τον Φρουζή να μην το έχει πει στην Αμερική και να το λέει στην Ελλάδα; Αν έλεγαν τα ίδια πράγματα, θα έλεγα ότι είναι πεποίθηση τους. Ο δόλος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην Αμερική μίλησαν μόνο για γιατρούς και στην Ελλάδα μόνο για πολιτικούς. Εδώ υπήρξε μια συμφωνία με τους εισαγγελείς να μείνουν ατιμώρητοι και το κατάφεραν για πολύ καιρό…».

Ο υπουργός Υγείας έστρεψε τα «βέλη» του και κατά της κ. Τουλουπάκη, λέγοντας:« Η μεγαλύτερη οργή προς την κ. Τουλουπάκη είναι που ένας εισαγγελέας δεν κατάλαβε το βλακώδες», ενώ πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί των κατηγορούμενων θα είχαν καταρριφθεί αμέσως αν εισαγγελέας είχε ζητήσει τις λίστες του ΕΟΠΥΥ, βάσει των οποίων προέκυπτε η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

« Η Νovartis τη μοναδική χρόνια που έβγαλε ζημιά ήταν το 2014, πόσο εξωφρενικό και γελοίο είναι να λένε ότι λαδώνομαι για να τους ζημιώνω και από πάνω», είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης