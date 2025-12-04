Τα ύστερα... Ο Άδωνις μίλησε θετικά για τον Πολάκη.

«Πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας στο Παλλάς και είπε "εγώ είμαι παιδιά, όλοι οι άλλοι είστε μηδέν και εσύ τιμωρία Φάμελλε, εκεί στον εξώστη και θα σκεφτώ αν θα σε βάλω στο ψηφοδέλτιο"», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας στο Action24 τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

«Και πήγαν οι άλλοι και χαμογελάγαν κιόλας», σχολίασε.

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας έκανε την έκπληξη και μίλησε... θετικά για τον Παύλο Πολάκη, λέγοντας: «Ο μόνος που θα προσπαθήσει να διασώσει την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Ο τελευταίος που θα μείνει να υπερασπιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. (...) Μπράβο του. Αυτός τουλάχιστον θα χάσει με αξιοπρέπεια».

