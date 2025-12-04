Ο ηλικιωμένος άνδρας πλησιάσει την ανήλικη που καθόταν σε παγκάκι παιδικής χαράς και προέβη σε ανάρμοστες κινήσεις.

Στη σύλληψη ενός 89χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 17χρονη που βρισκόταν σε παιδική χαρά, προτείνοντας της σεξουαλική συνεύρεση έναντι χρημάτων.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στο Ίλιον.

Ο άνδρας πλησιάσει την ανήλικη που καθόταν σε παγκάκι παιδικής χαράς και προέβη σε ανάρμοστες κινήσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια, πρότεινε στη 17χρονη να έχει ερωτική συνεύρεση μαζί του έναντι αμοιβής. Το κορίτσι φώναξε έναν 20χρονο που βρισκόταν με τον μικρότερο αδελφό του στην παιδική χαρά, ο οποίος αφού ακινητοποίησε τον 89χρονο τηλεφώνησε στην Αστυνομία.

Αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο.

