Οι γονείς της κατέθεσαν μήνυση πριν από λίγες ημέρες.

Κορίτσι ηλικίας εννέα ετών έπαθε ηλεκτροπληξία αγγίζοντας κατά λάθος γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού, μέσα σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα έγινε στις αρχές του Σεπτεμβρίου αλλά οι γονείς της κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες μήνυση.

Το κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία όταν από λάθος ακούμπησε τα καλώδια, τη στιγμή που πέρναγε από δίπλα τους. Η μητέρα της κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά όταν είδε πως έπεσε το ρεύμα και δεν μπορούσε να βρει την κόρη της.

Αφού την έψαξε, εν τέλει τη βρήκε μουδιασμένη στο πάτωμα να κλαίει.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Λίγο μετά επέστρεψε στο σπίτι της, αφού επιβεβαιώθηκε με εξετάσεις ότι είναι καλά στην υγεία της.

