Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Ηρακλείου προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή τις τελευταίες ώρες, δημιουργώντας ανησυχία σε κατοίκους και οδηγούς.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, όπου το οδόστρωμα υποχώρησε αιφνιδιαστικά, δημιουργώντας έναν μεγάλο «κρατήρα». Μέσα σε αυτόν κατέληξε σταθμευμένο όχημα, το οποίο κυριολεκτικά καταπλακώθηκε από την καθίζηση του δρόμου.

Ευτυχώς, τη στιγμή του συμβάντος δεν υπήρχαν πεζοί ή επιβάτες στο αυτοκίνητο και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο σημαντικές υλικές ζημιές στο όχημα.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για την κατάσταση των υποδομών, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του δήμου και της πολιτικής προστασίας για την αποκατάσταση της ζημιάς και την εκτίμηση της στατικότητας του δρόμου.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν σημεία όπου έχουν ήδη παρατηρηθεί προβλήματα.

