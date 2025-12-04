Η ένταση χτύπησε κόκκινο, όταν ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, τον κατηγόρησε για στενή συνεργασία με τον Μιχάλη Κουτσάκη, που εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στα Γιαννιτσά και βρίσκεται για αυτή την υπόθεση στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται από το πρωί η κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Μπουνάκη, ο οποίος εξετάζεται για αιτήσεις για δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα μέσω του ΚΥΔ της εταιρείας του.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι δηλώθηκαν δημόσιες εκτάσεις, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο αγροτεμάχιο δεν είναι μέσα στη λίμνη και ότι το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιτρέπει δηλώσεις δημόσιας γης, ενώ ανέφερε ότι συνολικά 35 ΚΥΔ πανελλαδικά είχαν δηλώσει 1.200 στρέμματα στην περιοχή και πως οι αιτήσεις γίνονται με ευθύνη των παραγωγών.

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως ο συγκεκριμένος ήταν εξωτερικός συνεργάτης και όχι υπάλληλος της εταιρείας του και πως οι συναλλαγές που είχε μαζί του δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση για την οποία φυλακίστηκε, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να επιμένει, σχολιάζοντας πως ο κ. Μπουνάκης «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη», με αποτέλεσμα να έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση. Ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Μ. Λαζαρίδης: Γιατί κατηγορείται ο στενός σας συνεργάτης;

Ν. Μπουνάκης: Ήταν εξωτερικός συνεργάτης

Μ. Λαζαρίδης: Γιατί κατηγορείται;

Ν. Μπουνάκης: Για ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνεργασία μας.

Μ. Λαζαρίδης: Για ποιον λόγο μεταφέρετε χρήματα στον κύριο Κουτσάκη εκτός της μισθοδοσίας του;

Ν. Μπουνάκης: Τα χρήματα αυτά είναι οι συμβάσεις που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι όλα τιμολογημένα και κατατεθειμένα στην εφορία…

Γ. Μουλκιώτης: Αυτά που διαβάζετε είναι από την προανάκριση

Μ. Συρεγγέλα: Καθίστε κάτω

Γ. Μουλκιώτης: Έχετε την αποκλειστική ευθύνη…

Ο Νίκος Μπουνάκης μίλησε για «εγκληματική συμμορία» που δρα στα Γιαννιτσά και διερωτήθηκε εάν η ΝΔ γνωρίζει τον κ. Καρυπίδη πυροδοτώντας νέο γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης.

Ν. Μπουνάκης: Μιλάω για εγκληματική οργάνωση με έδρα την Πέλλα

Μ. Λαζαρίδης: Δεν ήρθατε εδώ να μας κάνετε μαθήματα

Ν. Μπουνάκης: Δεν είπε ότι όλοι θα πάμε μέσα; Επειδή είναι δημόσια;

Ερωτώμενος για το θέμα από τη Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μπουνάκης τόνισε πως στο δικό του ΚΥΔ, ο κ. Κουτσάκης είχε δικό του κωδικό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως από την οικονομική αστυνομία του ζητήθηκαν μόνο αυτές οι αιτήσεις, ενώ ανέφερε πως ο συγκεκριμένος συνεργαζόταν με ΚΥΔ στην Πέλλα, υπεύθυνος του οποίου θεωρείται ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης για τις επιδοτήσεις στα Γιαννιτσά.

«Σε εμάς έκανε απλές δηλώσεις. Στην Πέλλα είχαν σχέση με το να φτιάχνουν μισθωτήρια να δημιουργούν πλαστά μισθωτήρια είπε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε πως υπεύθυνη εκείνου του ΚΥΔ, ήταν «και η Καλλιόπη Λάσπα, πρώην συνεργάτης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Διονύση Σταμενίτη».

Απαντώντας στον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ για την Κάρλα, είπε πως ακόμα γίνονται δηλώσεις στην περιοχή από πολλά ΚΥΔ της περιοχής, σημειώνοντας πως ένα από τα ΚΥΔ που δηλώνονται ακόμα εκτάσεις εκεί, είναι του μέλους της ΝΔ Δημήτρη Ντογκούλη που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην εξεταστική.

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως το ΠΑΣΟΚ είναι «εκτεθειμένο» μετά από τις αποκαλύψεις για τον Νίκο Μπουνάκη και διερωτήθηκαν εάν «θα τον αποπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή εάν θα συνεχίσει να τον καλύπτει».