Το όνειρο της παρουσιάστριας με τη μητέρα της και η εξομολόγηση για τα κιλά της εγκυμοσύνης.

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι και η παρουσιάστρια ζει στιγμές μεγάλης συγκίνησης.

Το πρωί της Πέμπτης, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ένα όνειρο που είδε με πρωταγωνίστρια τη μητέρα της, αλλά και τα κιλά που έχει πάρει στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως είπε, έχει ήδη πάρει 8 κιλά, ενώ η μητέρα της είχε πάρει συνολικά τόσα σε όλη την εγκυμοσύνη.

«Έβλεπα στον ύπνο μου τη μαμά μου να έχει έρθει στο σπίτι με γλυκά. Ξύπνησα και σκέφτηκα ότι το γλυκό είναι λαχτάρα… είπα έχε γούστο να γίνει κάτι.Η μαμά μου είναι κόκκαλο, είναι πάντα γυμνασμένη. Της είπα πόσα κιλά πήρες στην εγκυμοσύνη. Μου λέει 8 συνολικά. Εγώ 8 έχω πάρει στον πέμπτο μήνα. Οι γονείς μου θα φάνε κοτόπουλο με βραστά λαχανικά, θα φάνε ψάρι με σαλάτα. Εγώ με τον αδερφό μου τρώγαμε τηγανητά, μπέργκερ! Καμία σχέση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-depcq6t5i73d?integrationId=40599y14juihe6ly}