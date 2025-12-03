«Εγώ θα αγοράσω πρωτοχρονιάτικο λαχείο, αλλά θα πάρω μια στέκα να πάω να μου διαλέξουν από τα κεντρικά της ΝΔ, γιατί κάποιοι εκεί φαίνεται ότι είναι πιο τυχεροί» σχολίασε ο Κώστας Ζαχαριάδης για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Τους αγρότες πρώτα τους έκλεψαν και μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας» επεσήμανε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Μιλώντας στο Mega τόνισε πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ δείχνει ότι στη χώρα έχουμε μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων. Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών τόνισε πως «δικαίως διαμαρτύρονται, γιατί έχουν γίνει τρία πράγματα: Το πρώτο είναι ότι με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους έκλεψαν. Το δεύτερο είναι με τις δηλώσεις, ήδη από τον Οκτώβρη, και του πρωθυπουργού και του κ. Μαρινάκη και του κ. Τσιάρα, τους εξαπάτησαν. Λέγανε από τα μέσα Οκτώβρη ότι θα πληρωθούν οι αγρότες πάνω από το 70% των ενισχύσεων, και φτάνουμε τέλη Νοέμβρη να έχουν πληρωθεί λίγο πάνω από το 40%. Δηλαδή τους κορόιδεψαν τους ανθρώπους. Και επειδή πρώτα τους έκλεψαν και μετά τους κορόιδεψαν, μετά τους δείρανε κιόλας. Αυτό είναι το ύφος και το ήθος της κυβέρνησης».

Πρόσθεσε πως «μάθαμε μάλιστα ότι από τα λεφτά που δόθηκαν στους αγρότες, παρακρατήθηκαν κάποια για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και μάλιστα άκουσα σήμερα τον κ. Μπουκώρο, τον βουλευτή της ΝΔ, ο οποίος έλεγε στο ραδιόφωνο ότι κάποιοι όχι μόνο δεν πήραν την ενίσχυση, τους πήραν και από τον λογαριασμό λεφτά για τα ασφαλιστικά! Και ο κ. Μπουκώρος είπε ακόμα ότι, εφόσον υπάρχει δέσμευση ότι θα δοθούν τα χρήματα μέχρι τέλος Δεκέμβρη, θα μπορούσε να γίνει συμψηφισμός τότε και να μην πάρουν από τους ανθρώπους από τις λίγες αποταμιεύσεις που έχουν για να ταΐσουν την οικογένειά τους και να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Η κυβέρνηση και έδειρε τους αγρότες και δεν παίρνει την ευθύνη. Γιατί ήταν η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας που έδωσε εντολή να δείρουν τους αγρότες. Ευθύνη έχει ο πρωθυπουργός και ο κ. Χρυσοχοΐδης».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρθηκε και στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζοντας χλευστικά πως «εγώ θα αγοράσω πρωτοχρονιάτικο λαχείο, αλλά θα πάρω μια στέκα να πάω να μου διαλέξουν από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάποιοι εκεί πέρα φαίνεται ότι είναι πιο τυχεροί. Ή, μια άλλη λύση για να λυθεί το πρόβλημα, θα είναι να πάνε να μοιράσουν δελτία του Τζόκερ τώρα στα μπλόκα των αγροτών, μήπως είναι κι αυτοί τυχεροί».

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με πρόεδρο τότε τον κ. Δέρβο, σημείωσε πως «είχαμε απευθείας αναθέσεις, για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, για σίτιση φοιτητών εν μέσω πανδημίας. Μιλάνε για ένα γαλάζιο σκάνδαλο και επιτίθεται η κ. Σδούκου από τη ΝΔ και λέει ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο, εννοώντας προφανώς ότι είναι και πράσινο και ροζ. Μα, η υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που φαίνεται ότι μπαίνει και εκεί εισαγγελέας, είναι και αυτή μια διαχρονική παθογένεια και διαχρονική ευθύνη ή είναι απευθείας αναθέσεις μεταξύ των στελεχών της ΟΝΝΕΔ; Και επειδή η υπόθεση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι μια εβδομάδα στη δημοσιότητα, επιτέλους η ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να πάρουν θέση, γιατί ο κύριος Δέρβος είναι πρώην γραμματέας της ΟΝΝΕΔ, και αυτό έχει μια σημασία ηθική και αξιακή. Και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μάσαγαν, και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και από παντού. Είναι μια πανδημία γαλάζιων ακρίδων» κατέληξε.

