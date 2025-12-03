Από 24 Ιανουαρίου κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Μετά τις από ένα γεμάτο καλοκαίρι, που ο Μίλτος Πασχαλίδης γιόρτασε τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, επιστρέφει στο χειμωνιάτικο στέκι του, την Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Γνωστός για την μοναδική ατμόσφαιρα των ζωντανών εμφανίσεων του, που το ένα τραγούδι οδηγεί στο επόμενο, σε μια απρόβλεπτη διαδρομή με τόσες στιγμές συγκίνησης που σύντομα ακροατές και κοινό γίνονται μια παρέα που τραγουδάν μαζί.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζεύει τις σημαντικότερες στιγμές από τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, αναπολεί τις συνεργασίες και τις φιλίες που οδήγησαν σε δημιουργικές στιγμές και σπάνιες αναμνήσεις και μας καλεί να τις θυμηθούμε μαζί του, στη σκηνή του Σταυρού Του Νότου.



Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή

Ώρα έναρξης Σάββατο : 22:00

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ώρα έναρξης Kυριακή : 21:00

Εισιτήρια: more.com

Παίζουν:

Θύμιος Παπαδόπουλος – Πνευστά

Πάρις Περυσινάκης - Λύρα, Μαντολίνο

Γιάννης Μπελώνης – Πιάνο

Νίκη Γρανά – Ακορντεόν, Τραγούδι

Αντωνία Τσολάκη - Μπάσο

Ηλίας Δουμάνης – Τύμπανα

Πασχάλης Κολέντσης, Σωτήρης Παπάκος: Ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί