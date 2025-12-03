Η ανακοίνωση για την ανάκληση ακατάλληλων κονσερβών που πωλούνται και στην Ελλάδα.

Συναγερμός ανάκλησης έχει εκδοθεί από το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF) μετά τον εντοπισμό υψηλών επιπέδων ισταμίνης σε κονσέρβες με φιλέτα αντζούγιας σε ηλιέλαιο, ιταλικής προέλευσης. Η ειδοποίηση κοινοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου από τις αυστριακές αρχές και έχει ταξινομηθεί ως σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Το προϊόν – που ανήκει στην κατηγορία «αλιεύματα και προϊόντα αλιείας» – εντοπίστηκε σε έλεγχο της αγοράς να περιέχει αυξημένα επίπεδα ισταμίνης, ουσία η οποία, όταν υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης όπως κοκκίνισμα, πονοκέφαλο, εξάψεις, ναυτία και δυσφορία.

Οι αυστριακές αρχές προχώρησαν άμεσα σε απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, ανάκληση από τους καταναλωτές και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων παραληπτών.

Αυτές είναι οι κονσέρβες που ανακαλούνται - Κυκλοφορούν και στην Ελλάδα

Στην κοινοποίηση εμπλέκονται και άλλες χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετονία, η Πολωνία και η Σλοβενία, καθώς υπήρξε διανομή ή ανάγκη παρακολούθησης της παρτίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας, ωστόσο οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους καταναλωτές: όποιος έχει στην κατοχή του τις συγκεκριμένες αντζούγιες καλείται να μην τις καταναλώσει και να τις επιστρέψει στο κατάστημα αγοράς. Οι ιταλικές αρχές πραγματοποίησαν ήδη τον πρώτο επίσημο έλεγχο παρακολούθησης, χωρίς ακόμη να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες.