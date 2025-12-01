Η παρτίδα γιαουρτιού που ανακαλεί ο ΕΦΕΤ,

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα στραγγιστού γιαουρτιού, στο οποίο εντοπίστηκε ναταμυκίνη και καλεί όσους το έχουν αγοράσει να μην το καταναλώσουν.

Πρόκειται για το προϊόν με τα στοιχεία «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ - 2%» με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 01/01/26, συσκευασίας καθαρού βάρους 200g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στο 80ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ προέβη σε δειγματοληψία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα».

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α Τμήμα, της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και διαπιστώθηκε να περιέχει ναταμυκίνη, πρόσθετο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος και οι σχετικοί έλεγχοι είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, κάλεσε όσους έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.